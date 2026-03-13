Impactante persecución en Wilde: patrullero y auto se suben a la vereda tras choque

Una intensa persecución en Wilde, Avellaneda, terminó con varios vehículos involucrados y agentes heridos, dejando a la comunidad atónita.

El Comienzo de la Huida

Todo comenzó cuando un docente al volante de un Fiat Cronos negro hizo caso omiso a los controles de tránsito en Wilde. La Policía Bonaerense, al notar la conducción errática del vehículo, intentó detenerlo ante evidentes signos de alcoholemia.

Una Carrera Descontrolada a Través de Quilmes

El automovilista optó por huir, dirigiéndose hacia Quilmes mientras dos patrulleros lo seguían de cerca. La persecución abarcó varias cuadras hasta regresar al punto de partida, donde la tensión alcanzó su clímax.

El Impacto Desgarrador en la Esquina de Raposo y Coronel Lynch

Cuando la persecución se intensificó, un cuarto móvil de la Bonaerense, una camioneta, logró interceptar al sospechoso, resultando en una colisión violenta.

El impacto fue tan potente que el patrullero se subió a la vereda, embistiendo a un auto estacionado que, a su vez, terminó golpeando otro vehículo, volcando en la acera.

Agentes Heridos y Rescate Inmediato

En el lugar, dos agentes, un hombre y una mujer, quedaron conscientes a pesar de las graves lesiones. Fueron llevados rápidamente al hospital, según confirmaron testigos, incluido el propietario de la vivienda donde ocurrió el choque.

Estado del Conductor y Dudas sobre Delitos Previos

El conductor del vehículo en fuga también resultó herido y está bajo custodia. Las autoridades aún investigan las circunstancias que llevaron a la persecución, aunque hasta el momento se ha descartado que el implicado hubiese cometido un robo previamente.

Esta noticia sigue en desarrollo…