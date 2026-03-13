Policía asesinado en Córdoba: confundido con un ladrón

Un policía de 56 años fue asesinado en un confuso episodio durante la noche del jueves en barrio Villa Belgrano, Córdoba. Este lamentable hecho se produjo mientras los efectivos respondían a un informe de robo en la zona.

Detalles del suceso

La tragedia tuvo lugar en la intersección de las calles Neper y Avogadro, donde el agente identificado como Luis Azabal llegó junto a otros oficiales tras recibir la alerta sobre un asalto. En medio de la confusión, se produjo un disparo por parte del propietario del hogar, quien al parecer confundió al policía con un ladrón.

Azabal fue trasladado de urgencia al Sanatorio Allende, en el barrio Cerro de las Rosas, pero lamentablemente fue declarado muerto horas después a causa de sus heridas.

Las autoridades han informado que el posible agresor, un empresario, ha sido detenido y está siendo imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La versión del empresario detenido

La abogada del empresario, Mónica Picco, brindó un testimonio del acontecimiento, afirmando que su cliente se encontraba en estado de shock tras la fatal confusión. Según su relato, dos personas ingresaron a la propiedad y amenazaron a su esposa. En un intento de defenderla, el empresario accionó su arma, resultando en la muerte del policía en lugar de los intrusos.

“Él no sabía que eran policías. Pensó que se trataba de ladrones”, justificó Picco, mientras confirmaba que el hombre tiene un permiso para portar armas y que es un tirador experimentado.

Comunicado de la Policía de Córdoba

La Policía emitió un comunicado sobre el evento, informando que recibieron un llamado a la línea 911 que alertaba sobre el robo en el domicilio. En el procedimiento, uno de los oficiales lamentablemente recibió un impacto en la clavícula.

“El policía fue trasladado inmediatamente, pero los médicos constataron su fallecimiento poco después de su llegada”, destaca el parte policial. Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía del Distrito 4, Turno 6, liderada por la Dra. Jorgelina Gutiez.