Disponibilidad de la Vacuna Antigripal para Afiliados del PAMI: Fechas y Razones de la Demora

La Campaña de Vacunación Antigripal en Argentina se Adelanta: Todo lo que Necesitás Saber

La decisión del Gobierno de anticipar la campaña de vacunación contra la gripe responde a la circulación de una nueva cepa que podría aumentar contagios y mortalidad. A continuación, te contamos los detalles más relevantes para que estés informado.

Inicio Anticipado de la Vacunación

Este miércoles 11 de marzo comenzó la campaña de vacunación antigripal en el sistema público de salud de Argentina, mientras que las dosis ya estaban disponibles en el sector privado desde el 27 de febrero. Todas las obras sociales y prepagas cuentan con la vacuna, y el PAMI tiene reservadas 800 mil dosis, aunque estas aún no están disponibles para la aplicación.

Detalles de la Administración de Vacunas

En una reunión reciente, se confirmó que las vacunas del PAMI seguirán siendo administradas en farmacias. Inicialmente hubo preocupación sobre un posible cambio en este procedimiento, pero finalmente se optó por mantener la modalidad habitual para que los jubilados puedan acceder fácilmente a la vacuna.

La Logística de las Dosis

Se espera que en breve se defina cómo y cuándo llegarán las dosis a las farmacias. Se menciona que el tiempo entre la aplicación de la vacuna y la generación de anticuerpos es de una semana a diez días, por lo que es crucial que la logística se resuelva pronto.

Información Confusa en el Sitio del PAMI

A pesar de que el sitio web del PAMI indica que las vacunas están disponibles en más de 6,700 farmacias, fuentes del sector farmacéutico han confirmado que esta información no coincide con la realidad. Aunque el PAMI señala que no debería haber cobro por la aplicación, muchos farmacéuticos han reportado tarifas por el servicio.

Seguridad ante Todo

La posibilidad de que los jubilados se vacunen en farmacias representa una opción más segura que los vacunatorios públicos, donde suelen darse aglomeraciones. Sin embargo, en varias farmacias de Buenos Aires la respuesta sobre la llegada de la vacuna es la misma: “No tenemos idea”.

Situación Logística en Progreso

El Ministerio de Salud se encuentra trabajando en la conexión entre los depósitos oficiales y las farmacias para asegurar una correcta cadena de distribución. Según las últimas declaraciones, esta situación se normalizará en los próximos días, después de un ajuste en la programación de envíos.

Características de la Vacuna

La vacuna antigripal es trivalente, protegiendo contra dos cepas de influenza A (H1N1 y H3N2) y una de línea B (Victoria). La cepa H3N2 incluida es diferente, aunque relacionada con un subclado potencialmente peligroso, y se espera que ofrezca una mejor respuesta inmunitaria comparada con la del invierno anterior en el hemisferio norte.

Otras Vacunas Disponibles

Además de la vacuna antigripal, las farmacias del PAMI recibirán 150 mil dosis de una nueva vacuna contra la neumonía (P20), que se administra una sola vez y puede aplicarse simultáneamente con la de influenza.