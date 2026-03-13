El 35% del Bitcoin en riesgo ante posibles ataques cuánticos

Un reciente estudio de ARK Invest revela que hasta un 35% del suministro de Bitcoin podría ser vulnerable a computadoras cuánticas en las próximas décadas, reabriendo el debate sobre la seguridad de esta criptomoneda.

El informe de ARK Invest ha hecho sonar las alarmas sobre la futura seguridad de Bitcoin (BTC). Según la investigación, se estima que un 35% del suministro total podría estar en riesgo de ser atacado por computadoras cuánticas, especialmente aquellos BTC almacenados en direcciones antiguas o reutilizadas.

¿Qué implica este riesgo para Bitcoin?

Según el estudio, más de seis millones de BTC podrían estar expuestos debido a la manera en que se gestionan ciertas direcciones en la red. Estas direcciones públicas son cruciales, ya que su exposición podría permitir que una computadora cuántica avanzada calcule las claves privadas necesarias para acceder a los fondos.

No se trata de un fallo en el diseño de Bitcoin, sino más bien de prácticas como la reutilización de direcciones y el uso de billeteras desactualizadas. Al reutilizar direcciones o gastar fondos desde scripts antiguos, la clave pública se hace visible en la blockchain.

¿Es la amenaza real o un riesgo futuro?

Aunque la investigación destaca un riesgo tangible, muchos especialistas subrayan que la amenaza todavía es teórica. Las computadoras cuánticas actuales no poseen el poder necesario para descifrar los algoritmos criptográficos de Bitcoin. De hecho, se estima que se necesitarían millones de «qubits» estables para ejecutar ataques exitosos, lo que aún se encuentra fuera de las capacidades de los sistemas experimentales actuales.

Sin embargo, el avance acelerado en el campo de la computación cuántica ha llevado a varios miembros de la comunidad cripto a iniciar discusiones sobre medidas preventivas. Entre las soluciones potenciales se encuentran:

Desarrollo de criptografía resistente a la computación cuántica.

Implementación de nuevas direcciones más seguras.

Migración de fondos desde direcciones antiguas a formatos más modernos.

Cambiar los sistemas criptográficos que respaldan a Bitcoin requeriría un consenso entre desarrolladores, mineros y usuarios, así como modificaciones significativas en el protocolo de la red. Este proceso podría tardar varios años y demandar una actualización coordinada del ecosistema para adoptar una criptografía «post-cuántica».