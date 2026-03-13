Descubren dos fetos en un baño de centro médico en Colombia: mujer llegó con dolor y desapareció en 10 minutos

En un suceso que ha conmocionado a la comunidad de Soledad, Atlántico, los authorities han comenzado una investigación tras el descubrimiento de dos fetos en el baño de una clínica. Este inquietante hallazgo abre un debate urgente sobre la atención a adolescentes y la prevención de embarazos no deseados en la región.

La tarde del jueves 12 de marzo, la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llegaron al lugar después de recibir la notificación del hallazgo. Ambos cuerpos fueron levantados para iniciar una exhaustiva investigación que busque esclarecer lo sucedido.

Contexto del Hallazgo

Según fuentes oficiales, los fetos presentan una gestación aproximada de 20 semanas. Sin embargo, se aclaró que este dato debe ser confirmado por el análisis forense. La joven involucrada, que fue atendida por un fuerte dolor abdominal, no había informado a los médicos sobre su embarazo, lo que complicó su atención inicial.

La Atención Médica y el Descubrimiento

El secretario de Salud de Soledad, Edison Barrera, explicó que la paciente fue clasificada con urgencia, pero desapareció del área de atención tras ser registrada. Unos minutos más tarde, una trabajadora de limpieza ingresó al baño y realizó el hallazgo, que generó una rápida alerta al personal médico y a las autoridades competentes.

Reacciones y Llamados a la Acción

Barrera también hizo un llamado público a la joven para que se presente ante las autoridades y explique su versión de los hechos. Esta situación ha puesto de relieve la importancia de realizar controles prenatales tempranos. El secretario enfatizó la necesidad de que toda mujer embarazada acuda a su primera consulta antes de las 10 semanas de gestación.

La Importancia de la Educación y Prevención

El gobierno de Soledad destacó la urgencia de fortalecer los programas de educación sobre salud sexual y acceso a métodos anticonceptivos, recordando que la prevención es clave para evitar situaciones tan trágicas como esta.

Investigación en Curso

La investigación continúa bajo la supervisión de la Fiscalía y los equipos forenses, que buscan establecer las circunstancias y la responsabilidad detrás de este hallazgo. La madre todavía está invitada a colaborar con la indagatoria, enfatizando así la importancia de la comunicación en casos de salud pública.