Agentes del ICE revelan cuotas diarias de arrestos y aplicación de vigilancia en inusual testimonio judicial

El uso de aplicaciones personalizadas por parte de los agentes de inmigración en Oregon ha desatado una controversia significativa, revelando que se cumplen cuotas diarias de arrestos, según el testimonio judicial reciente. Esta práctica ha generado preocupación por su impacto en los derechos de las comunidades locales.

Detalles Reveladores de la Demandante Colectiva

Una demanda federal presentada por Innovation Law Lab ha sacado a la luz los métodos empleados por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en sus operaciones. Esta acción legal brindó un acceso poco común a la forma en que se realizan los arrestos y se reclutan objetivos, mostrando una estructura interna que normalmente permanece oculta.

Cuotas de Arresto y Herramientas de Vigilancia

Durante un juicio, un oficial de ICE admitió que su equipo tenía una meta de realizar hasta ocho arrestos diarios, lo que sugiere una cuota potencial de alrededor de 50 arrestos diarios en todo Oregon. Esta declaración contradice las afirmaciones públicas de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la ausencia de cuotas.

La aplicación Elite, utilizada por los agentes, permite identificar áreas con alta concentración de inmigrantes, lo que podría llevar a arrestos sin respaldo legal adecuado. Los oficiales testificaron que se basaban en la información que proporciona esta aplicación, que supuestamente actúa como un «Google Maps» para localizar personas vinculadas a la inmigración.

Arrestos Controversiales en Woodburn

Uno de los incidentes más destacados ocurrió en Woodburn, donde los agentes detuvieron a un grupo de trabajadores agrícolas. Las tácticas empleadas, que incluyeron la ruptura de ventanas de vehículos, fueron objeto de críticas por parte del juez, quien cuestionó la legitimidad de los arrestos realizados.

Críticas a las Prácticas de ICE

El juez Mustafa Kasubhai expresó su preocupación sobre cómo las tácticas de ICE, respaldadas por la tecnología de Elite, podrían resultar en el ataque a personas que legalmente residen en el país. Las afirmaciones del agente sobre tráfico humano fueron calificadas como infundadas y resaltan la naturaleza problemática de los métodos utilizados en estos operativos.

Un Debate Más Amplio sobre Derechos y Racismo

Activistas han señalado que estas prácticas contribuyen a la profilación racial y a detenciones injustas, lo cual es motivo de gran alarma. Stephen Manning, director ejecutivo de Innovation Law Lab, describió estas operaciones como una creación de una “red electrónica” que elude protecciones constitucionales, apuntando a comunidades vulnerables en lugar de a individuos con antecedentes criminales serios.

Con cada revelación, se intensifica la discusión sobre los derechos de los inmigrantes y el uso de tecnología por parte de las autoridades, planteando la pregunta crucial: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los organismos del Estado para cumplir con sus objetivos?