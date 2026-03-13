Jubilaciones de abril: Nuevos montos tras un aumento del 2,9%

El próximo mes, los jubilados y pensionados argentinos recibirán un incremento significativo en sus haberes. Con la reciente actualización del Índice de Precios al Consumidor, el impacto será palpable en los bolsillos de quienes dependen de estas prestaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha confirmado un aumento en los pagos que recibirán jubilados y pensionados a partir de abril de 2026. Esta medida sigue el aumento del 2,9% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, lo que permitirá un ajuste en los haberes conforme a la fórmula de movilidad establecida por el Gobierno Nacional.

Aumento en la Jubilación Mínima

Con la nueva fórmula de ajuste, la jubilación mínima se elevará de $369.600,88 a $380.319,31 a partir del primer día de abril. Este mecanismo busca proteger a los jubilados de la inflación y garantizar un ingreso adecuado en momentos de aumento de precios.

Lamentablemente, el bono extraordinario de $70.000, que acompaña a esta modificación, permanece sin cambios desde hace varios períodos. No obstante, su inclusión llevará el ingreso total de los jubilados que reciben el haber mínimo hasta los $450.319,31.

Impacto en Otras Prestaciones de ANSES

El aumento del 2,9% no solo afecta a los jubilados, sino también a quienes reciben otros beneficios de ANSES. Por ejemplo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ajustará a $304.255,44, lo que, sumando el bono, resultará en un total de $374.255,44.

Subidas en Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC), que incluyen aquellas por invalidez y vejez, igualmente verán un incremento en sus montos base a $266.223,52. Con el bono, los pensionados alcanzarán un monto total de $336.223,52.

Asignaciones Familiares y Universales

Las asignaciones también verán un ajuste significativo. La Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentará a $136.665,61, aunque el cobro directo será del 80%, es decir, $109.332,80, mientras que la diferencia se percibirá tras la presentación de la Libreta. La Asignación por Embarazo (AUE) tendrá el mismo ajuste.

Cómo Será el Cronograma de Pagos

El cronograma de pagos de abril comenzará de manera habitual, organizándose según la terminación del número de documento de identidad. Para garantizar comodidad y evitar aglomeraciones, los jubilados con haberes mínimos serán los primeros en recibir sus nuevos montos.

Contexto Económico y Poder Adquisitivo

A pesar del aumento, la situación económica actual sigue generando preocupación. El 2,9% de inflación de febrero refleja una estabilización en los precios, pero los expertos advierten que el bono de $70.000 no compensa adecuadamente la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados de bajos ingresos, dado que no se ajusta conforme a la inflación.

Análisis recientes sugieren que, a pesar del aumento de la jubilación mínima, el ingreso total combinado de haberes y bono sigue por debajo del crecimiento general de precios, lo que podría afectar la calidad de vida de los beneficiarios.

Procedimiento para el Aumento

ANSES ha reforzado que no será necesario realizar trámites adicionales para recibir el incremento en abril. Los nuevos montos se acreditarán automáticamente en las cuentas de los beneficiarios, siguiendo el calendario que se comunicará oficialmente en los próximos días a través de los canales de ANSES.