Argentina Week: La Influencia de Macri y el Efecto Trump en el Esperar y Ver

Durante la «Argentina Week» en Nueva York, el Gobierno presentó su plan de incentivos para atraer inversiones, pero las promesas parecen más un efecto de marketing que una solución real para la economía del país.

El evento se convirtió en una plataforma de promoción del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de captar la atención de capitales globales. Sin embargo, las expectativas generadas se chocan con la cruda realidad: la mayoría de los desembolsos anunciados provienen de empresas nacionales o de multinacionales ya establecidas en Argentina, no de nuevos inversores extranjeros, según declaraciones de los participantes a PERFIL.

Las Inversiones: ¿Crecimiento real o reconfiguración?

En los emblemáticos edificios de JP Morgan y Citi Bank, el equipo económico intentó reforzar su estrategia macroeconómica. Pero un análisis más profundo revela que las inversiones prometidas están ligadas principalmente a la expansión de operaciones ya existentes.

Desembolsos Confirmados

A pesar de las declaraciones de aumento de Inversión Extranjera Directa (IED), la realidad es otra:

Mercado Libre: Invertirá USD 3.400 millones para expandir su logística y fortalecer su ecosistema digital, creando 1.900 nuevos empleos. Transportadora Gas del Sur (TGS): Presenta un proyecto de USD 3.000 millones para industrializar componentes de gas en desuso, generando 19.000 empleos en total. Pampa Energía: Busca inversión de USD 4.500 millones para expandir su producción de petróleo en Neuquén. Río Tinto: Anuncia USD 1.175 millones para un proyecto de extracción de litio en Salta, empezando la producción en 2028. First Quantum Mineral: Ratifica su interés en el yacimiento de cobre Taca-Taca en Salta.

De estos proyectos, solo Río Tinto es totalmente extranjera. Las otras iniciativas corresponden a grupos locales o a compañías que ya están en el país.

El contexto: un espectro de expectativas y vínculos

Anuncios como el de TGS, con presencia del Ministro de Economía, Luis Caputo, fueron percibidos como parte de un espectáculo de relaciones públicas. Según asistentes, “en las reuniones no se habló de negocios”, lo que genera dudas sobre el verdadero potencial del evento.

“Es un roadshow de relaciones públicas”, afirmaron algunos críticos, resaltando que el enfoque estuvo más en el networking que en la atracción de fondos de inversión. Muchos inversores siguen con cautela tras experiencias anteriores con Argentina, especialmente aquellos que entraron durante la gestión de Mauricio Macri.

Cautela en el mercado y el impacto de las elecciones en EE.UU.

Los fondos de inversión están tomando una postura de “esperar y ver”, exigiendo la eliminación del cepo cambiario y estabilidad legislativa antes de considerar nuevas inversiones. Esta situación limita la llegada de capitales frescos en un contexto donde el establishment local se beneficia del RIGI, mientras el capital extranjero observa desde la distancia.

A medida que las elecciones de medio término en Estados Unidos se acercan, el futuro de las inversiones en Argentina dependerá del panorama político allí, especialmente en relación a la figura de Donald Trump.