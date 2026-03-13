Caleta Olivia: Confirman estrangulamiento de mujer hallada sin vida

Una trágica noticia sacude a la localidad de Caleta Olivia, donde lo que inicialmente se reportó como una emergencia médica se convirtió en un desgarrador presunto femicidio, confirmado por la autopsia.

La justicia de Caleta Olivia investiga un caso alarmante tras el fallecimiento de Ada Barrozo Quilo, una mujer de 44 años. El incidente tuvo lugar en la madrugada del miércoles en un hogar del barrio 132 Viviendas, lo que ha generado gran preocupación en la comunidad.

El cuerpo de la mujer fue hallado en una vivienda situada en la calle Las Margaritas al 1500, donde se había solicitado asistencia médica por supuestas dificultades respiratorias. Cuando los servicios de emergencia y la policía llegaron al lugar cerca de las 2:40 horas, ya no había signos vitales, a pesar de los intentos de reanimación realizados por los profesionales de la salud.

Detalles del caso y testimonios de los presentes

En el momento del hallazgo, dos hombres se encontraban en la casa. Uno de ellos, de 34 años, aseguró que estaba con Ada en el momento de su descompensación. La falta de claridad en su relato originó que la causa se clasificara inicialmente como «muerte dudosa».

Testigos informaron que un joven de 28 años recibió una llamada de su amigo S.F.N. para reportar la emergencia médica. La policía comenzó de inmediato a recopilar testimonios y a investigar las circunstancias que rodearon las horas previas al deceso de la mujer.

Resultados de la autopsia: Un giro en la investigación

Los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de un paro cardiorrespiratorio, mientras esperaban los resultados que determinarían la causa de muerte. La autopsia reveló que Ada había fallecido por asfixia mecánica, y se encontraron indicios de estrangulamiento manual.

Este hallazgo llevó a la justicia a cambiar la calificación del caso a «presunto homicidio», lo cual ha intensificado la conmoción en la localidad.