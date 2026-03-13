Reconocimiento a Conservacionistas en un Momento Crucial para la Preservación de Especies

La búsqueda de protectores del medio ambiente comienza: se abre la convocatoria para el prestigioso premio que reconoce a quienes luchan por la conservación de especies en peligro.

Un Reconocimiento a la Conservación de Especies

La ONG Global Humane Society ha iniciado la recepción de postulaciones para el Premio Internacional Wolfgang Kiessling. Este galardón, que celebra su quinta edición, tiene como misión principal la protección y conservación de la rica biodiversidad de nuestro planeta.

Impacto Duradero en la Conservación

El premio honra a científicos y líderes que han generado un impacto significativo y duradero en la conservación de especies. Nombrado en homenaje al destacado conservacionista alemán Wolfgang F. Kiessling, los laureados reciben una beca que les permitirá seguir avanzando en sus esfuerzos por proteger la fauna en peligro.

La Urgencia de Conservar la Fauna

“Estamos enfrentando una sexta extinción masiva, con cerca de un millón de especies en peligro. La conservación de la fauna es más crucial que nunca”, afirmó la Global Humane Society en un comunicado. Con casi 150 años de trayectoria, esta organización se dedica al rescate y protección de animales a nivel global.

Un Legado que Perdura

Robin Ganzert, presidente y CEO de Global Humane Society, expresó: “Estamos emocionados por recibir nominaciones para el próximo Premio Internacional Wolfgang Kiessling y continuar honrando su legado a través de este reconocimiento”. Además, destacó el compromiso de los conservacionistas que trabajan incansablemente para proteger nuestro planeta y su variada vida silvestre.

Comunidad Global en la Lucha por la Biodiversidad

Wolfgang Kiessling, presidente de Loro Parque, también compartió su visión: “Hemos tenido el privilegio de reconocer a profesionales excepcionales que demuestran que la cooperación internacional y la investigación son esenciales para frenar la pérdida de biodiversidad. En Loro Parque y la Fundación Loro Parque, seguimos comprometidos con la conservación, la ciencia y el bienestar animal”.

Cierre de Nominaciones

Las postulaciones para el Premio Kiessling 2026 estarán abiertas hasta el 1 de junio. Una oportunidad para destacar el trabajo crucial de quienes están al frente de la lucha por la vida silvestre.