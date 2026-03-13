El Gobierno cierra otras 10 prepagas: ya suman 162 las que cesaron operaciones

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ha tomado la decisión de dar de baja a diez prestadoras de salud, llevando a 46 el total de prepagas que han sido excluidas en el 2026. Este proceso de depuración, que comenzó hace más de un año y medio, busca garantizar la calidad de los servicios ofrecidos a los afiliados.

Determinación Oficial y su Impacto

A través de un nuevo edicto publicado en el Boletín Oficial, la SSS ha iniciado un procedimiento que implica la eliminación de prepagas del registro. Esto significa que, además de dar de baja su registro provisorio, estas empresas no podrán operar como proveedores de salud. Hasta la fecha, un total de 162 empresas han sido excluidas desde el inicio de esta depuración.

Antecedentes y Justificación de la Medida

En agosto de 2024, un amplio proceso de revisión permitió la baja de 60 prepagas, lo que representó aproximadamente el 10% de las inscriptas en ese momento. Gabriel Oriolo, exsuperintendente de la SSS, había anticipado que un tercio de las empresas podría enfrentar el mismo destino debido a irregularidades en su inscripción o la falta de prestación de servicios adecuados a los afiliados.

Un Padrón más Eficiente

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, la SSS ha trabajado en la depuración continua de su registro. Las autoridades buscan asegurar que solo permanezcan en el padrón las entidades que realmente prestan servicios y cuentan con un número significativo de afiliados. Este proceso es fundamental para fomentar una competencia justa en el mercado de salud.

Prepagas Afectadas en esta Oportunidad

Las empresas que han sido dadas de baja recientemente son: Círculo Médico de San Luis, Círculo Médico de Bragado, Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima, Protección Médica SRL, ECSA Salud, Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina, And the Yellow Too S.A., Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario, Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución y Mutual Odontológica Argentina.