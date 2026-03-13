Expoagro 2026: Innovación y Éxito en una Feria Récord, desde Créditos Cero hasta Drones Gigantes

Expoagro 2026: La gran feria del agro argentino demuestra optimismo y avances tecnológicos

La cuarta y última jornada de Expoagro 2026 se desarrolla en un ambiente de entusiasmo, a pesar de la ausencia del presidente Javier Milei. Este evento se convierte en un espacio clave para el sector agropecuario, que espera una temporada de cosechas fructíferas.

Un ambiente propicio para los negocios agropecuarios Expoagro continúa revelando un clima positivo en el campo argentino, donde productores esperan obtener resultados tan satisfactorios como los que se registraron con la cosecha de trigo. La ganadería, por su parte, también muestra cifras alentadoras, reflejadas en el aumento de los créditos para el sector, que han comenzado a extenderse más allá de la maquinaria agrícola para incluir alternativas ganaderas innovadoras. Uno de los momentos destacados fue el remate televisado de Colombo y Magliano, en el que se subastaron más de 38,000 cabezas en más de 14 horas, abarcando 15 provincias. Esta subasta, junto a una agenda técnica centrada en la productividad y eficiencia ganadera, demostró el sólido espíritu del sector.

La tecnología al servicio del agro Expoagro no solo se destaca por la maquinaria, sino también por la integración de la tecnología en diversas áreas. Se presentaron 12 plots con cultivos en pie que exhiben lanzamientos agronómicos de empresas reconocidas como Nidera, Bayer y YPF Agro. Esto refleja que el campo actual va más allá de lo físico; se trata de un espacio donde la innovación y la investigación juegan un rol crucial.

Política y producción en un mismo lugar La presencia de líderes políticos fue notable, a pesar de la ausencia del presidente Milei, quien tenía compromisos internacionales. Durante el evento, se discutieron temas como retenciones, infraestructura y desarrollo agrícola, consolidando a Expoagro como un punto de encuentro entre el sector productivo y la política. Un saludo simbólico entre los ex-presidentes Mauricio Macri y Axel Kicillof durante la cena de apertura marcó un momento especial, a pesar de la falta de un diálogo político más profundo. La feria también vio el lanzamiento del programa “Cosecha Segura 2026”, que busca coordinar esfuerzos para proteger la logística del campo.

Maquinaria agrícola: La estrella del evento Los stands de maquinaria concentraron la atención de los visitantes, quienes se mostraron interesados en las últimas novedades, en especial los drones agrícolas, que aumentan su relevancia en las actividades de fertilización y riego. El dron más grande de Sudamérica, capaz de cubrir 60 hectáreas por hora, fue una de las atracciones principales, lo que subraya la creciente incorporación de tecnología en el campo.

Innovaciones y estrategias comerciales destacadas Una notable propuesta de marketing fue la que presentó el empresario Gastón Ricardo, quien ofreció la entrega de un tractor con la compra de una sembradora, una estrategia que busca posicionar a su marca como un proveedor integral para los productores. Esta táctica no solo generó atención durante la feria, sino que también evidencia el deseo de las empresas por adaptarse a las necesidades del mercado.