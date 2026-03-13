Netflix lanza la secuela de su exitosa película ‘Las guerreras K-Pop’

Netflix ha hecho oficial la esperada secuela de su exitosa película animada "Las Guerreras K-Pop", que ha cautivado a millones en todo el mundo.

La aclamada producción, que ha recibido nominaciones al Oscar, contará nuevamente con la dirección de Maggie Kang y Chris Appelhans, quienes han expresado su entusiasmo en seguir desarrollando esta emocionante historia. La fecha de lanzamiento aún no ha sido anunciada.

El Orgullo de la Cultura Coreana

En un reciente comunicado, Kang compartió su alegría: «Como cineasta coreana, es un gran orgullo ver el interés del público en continuar esta historia y en nuestros personajes. Hay mucho más que explorar en este mundo que hemos creado y estoy emocionada por compartirlo.» Esto hace eco del sentimiento de los fanáticos, que aguardan con ansias nuevas aventuras.

Un Vínculo Familiar Entre Creadores y Personajes

Por su parte, Appelhans afirmó: “Estos personajes son parte de nuestra familia. Su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar. Estamos ansiosos por escribir su próximo capítulo, desafiarlos y seguir explorando cómo la música, la animación y la narrativa pueden entrelazarse”.

Un Éxito Sin Precedentes

Según IndieWire, «Las Guerreras K-Pop» se ha convertido en la película original de Netflix más vista de todos los tiempos, un verdadero fenómeno que sorprendió al público desde su estreno en junio de 2025. Gracias a una vibrante campaña en redes sociales y a su banda sonora, que incluye el tema «Golden», el filme ha alcanzado un reconocimiento global.

Popularidad Global y Reconocimientos

La canción «Golden» se posicionó como líder en más de 30 países, y los personajes de la película se convirtieron en los disfraces más buscados de Halloween 2025. En los Premios Annie, la película arrasó, ganando en todas las categorías en las que estaba nominada, incluida la de Mejor Película de Animación. Además, se perfila como la gran favorita en la próxima ceremonia de los Oscar.

Fortaleciendo Alianzas Creativas

Bela Bajaria, directora de Contenido de Netflix, declaró: “Con ‘KPop Demon Hunters’, Maggie y Chris no solo conectaron con el público, sino que crearon un fandom global que trasciende idiomas y generaciones. Estamos emocionados de seguir colaborando con ellos y con nuestros socios de Sony Pictures Animation para expandir este universo de forma que sorprenda a los fans”.

Una Historia de Aventuras y Musica

La trama sigue a Huntr/x, un trío femenino de K-pop que, además de ser un fenómeno musical, se enfrenta a fuerzas demoníacas que amenazan al mundo. La secuela continuará explorando la lucha de las protagonistas, Rumi, Mira y Zoey, contra el temido Gwi-Ma, quien envía a los Saja Boys para controlar la mente de la población.

Con la producción nuevamente en manos de Sony Pictures Animation, la expectativa por esta nueva entrega es cada vez mayor entre los seguidores de la serie.