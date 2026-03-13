Secco: “La inflación proviene de una política monetaria demasiado flexible”

El reciente informe del INDEC sobre inflación trae consigo notificaciones preocupantes que podrían complicar la situación económica del país.

En una conversación reciente, el economista Luis Secco analizó las cifras más recientes sobre inflación publicadas por el INDEC. Si bien el dato general se mantiene estable, Secco subraya que existen tendencias inquietantes en la evolución de los precios.

El Alerta de la Inflación Núcleo

Secco destaca que el informe revela una mala nueva: “La inflación núcleo, que refleja la dinámica de los precios que no se ven influenciados ni por factores climáticos ni por decisiones gubernamentales, ha registrado un aumento del 3,1%. Este es el valor más alto desde mayo del año pasado», comentó el economista.

Desafíos para Alcanzar Niveles de Inflación Cero

Frente a las expectativas del Gobierno de lograr cifras cercanas al cero por ciento en los próximos meses, Secco es contundente: “No lo veo posible”. Este pronóstico responde a múltiples factores que complican la reducción de la inflación.

La Política Monetaria y su Impacto en los Precios

Secco señaló que la actual política monetaria ha sido muy flexible, lo que ha generado dificultades para reducir la inflación. «La cantidad de dinero en circulación está creciendo por encima del 30% anual, lo que impide que la inflación baje», explicó.

Un Proceso de Desinflación Incompleto

Además, el economista comentó que el programa económico del país atraviesa varias etapas y aún no se ha completado la corrección de los precios relativos. “Ayer Caputo afirmó que seguimos en una fase de desinflación de precios relativos”, añadió.

Esta situación propicia ajustes constantes en los precios de la economía, creando un ciclo donde cada ajuste provoca reacciones en otros precios. “Cada vez que alguien percibe que su precio es elevado, lo corrige, lo que a su vez genera reajustes en otros precios”, concluyó Secco.