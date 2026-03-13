Deputado Libertario: ‘La economía avanza sin problemas, la inflación no es un tema’

En un claro apoyo a la gestión de Javier Milei, Lisandro Almirón, legislador nacional por Corrientes, afirmó que la economía argentina está en ascenso y descartó nuevos sobresaltos financieros.

El diputado libertario Lisandro Almirón confía en que la economía nacional se encuentra en un camino positivo, a pesar de las dificultades dejadas por una «economía posguerra» y el contexto internacional. Durante una entrevista, subrayó que en la segunda mitad del año se esperan resultados significativos.

Perspectivas Económicas: Un Viento de Cambio

Almirón aseguró: «La economía argentina va sobre ruedas». Proyectó un repunte notable para el segundo semestre, resaltando que todos los indicadores son favorables. Su mensaje se enfoca en la confianza de la población en el plan económico impulsado por Milei.

Factores Externos y la Inflación

Frente a las inquietudes sobre la inflación, Almirón prefirió no generar alarmas, atribuyendo los altos índices a factores externos vinculados a conflictos internacionales que impactan el precio de los combustibles. «Es una situación predecible y no la podemos contextualizar solo dentro de nuestra economía», comentó.

La Propuesta de Milei

El legislador respaldó la afirmación de Milei sobre la inflación «inexistente» desde octubre, considerando que los buenos pronósticos generan confianza en el público. Aceptó que las circunstancias son desafiantes, pero destacó que la gente mantiene su fe en el futuro económico del país.

Controversias y Desvíos Mediáticos

En relación a la controversia que rodeó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Almirón minimizó la importancia del episodio, manifestando que la cobertura mediática es excesiva y en muchos casos responde a intereses políticos. Señaló que la discusión debe centrarse en las políticas económicas y los avances hacia una Argentina más próspera.

Almirón concluyó enfatizando que el propósito de las recientes gestiones en el exterior es atraer inversiones, y que el enfoque debería estar en fomentar un ambiente propicio para el sector privado y el crecimiento laboral genuino.