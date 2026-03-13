Dólar en Córdoba: Cotización del viernes 13 de marzo

Este viernes, las cifras del dólar en distintas entidades financieras reflejan un contexto cambiante para la economía argentina. Con el gobierno implementando nuevas directrices, es clave mantenerse informado sobre las últimas cotizaciones.

Actualización del Dólar Oficial

El dólar oficial en el Banco Nación se encuentra a 1.360 pesos en venta y a 1.410 pesos en compra. El Gobierno ha establecido bandas que oscilan entre $1.000 y $1.500 pesos para regular la flotación de la divisa estadounidense.

Dólar Blue: ¿Dónde se Ubica?

La cotización del dólar blue sigue mostrando variaciones en el mercado informal, lo que refleja la situación económica actual. En este contexto, es relevante conocer su comportamiento frente al oficial.

Dólar MEP: Valores para Considerar

El dólar MEP se negocia a $1.412,62 para la compra y a $1.413,41 para la venta, ofreciendo a los inversores otra alternativa en el variado escenario cambiario.

Detalles por Entidad Financiera

Los precios del dólar pueden variar notablemente de acuerdo a la entidad. A continuación, se presentan las cotizaciones en diferentes bancos:

Bancor

– Compra: $1.360

– Venta: $1.420

BBVA

– Compra: $1.370

– Venta: $1.420

ICBC

– Compra: $1.355

– Venta: $1.415

Banco Supervielle

– Compra: $1.380

– Venta: $1.420