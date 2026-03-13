Netflix lanza docuserie sobre la dinastía detrás de Succession: ‘Familia o negocio’

El nuevo documental de Netflix, «Dinastía: Los Murdoch», revela la compleja historia de la familia detrás de un imperio mediático que ha moldeado la política global. Con una producción basada en hechos reales y documentos inéditos, esta serie invita a reflexionar sobre el costo de mantener el poder.

Una Mirada Cercana a la Dinastía Murdoch

Estrenada el 13 de marzo, «Dinastía: Los Murdoch» es una docuserie que se adentra en el tejido familiar y empresarial del clan Murdoch, liderado por Rupert Murdoch. A través de cuatro episodios, la serie desglosa décadas de conflictos y alianzas, revelando cómo este imperio ha influido en gobiernos y elecciones a nivel mundial.

Un Documental Basado en Hechos Reales

Con el apoyo de miles de páginas de documentos judiciales y comunicaciones privadas, «Dinastía: Los Murdoch» no se centra en la ficción, sino en la realidad del dinamismo familiar y las luchas por el poder. Desde el inicio, el documental establece la pregunta fundamental: ¿qué precio se ha pagado por mantener el control de un imperio mediático?

Tensiones Familiares y Conflictos Internos

La narrativa gira en torno a Rupert Murdoch y la dinámica con sus hijos: Lachlan, James, Elisabeth y Prudence. A medida que la serie avanza, se revelan las crecientes tensiones que llevaron a una guerra abierta por la sucesión en el control del imperio tras la muerte del patriarca. Estas disputas no solo han afectado las relaciones familiares, sino que también tienen un impacto económico y político a nivel global.

La Batalla por el Control del Imperio

Durante el documental, se explora el conflicto legal que surgió en Nevada por el control del fideicomiso familiar, cuyo veredicto define el futuro del grupo mediático. Aunque una decisión inicial fue favorable a los hermanos de Lachlan, se alcanzó un acuerdo que le garantiza a este último el control de Fox Corporation y News Corp hasta 2050.

El Legado del Sensacionalismo

Otro aspecto fundamental del documental es la relación entre Fox News y el poder político en Estados Unidos. La serie examina las prácticas controvertidas del canal, incluyendo el escándalo de escuchas telefónicas que llevó al cierre de «News of the World». Testimonios de exreporteros dan cuenta de los métodos utilizados para asegurar la primacía del grupo en el ámbito informativo.

Una Producción que Une Ficción y Realidad

Dirigida por Liz Garbus, «Dinastía: Los Murdoch» se distingue por su enfoque exhaustivo y crítico, sin la participación de miembros del clan Murdoch. Con el uso recurrente de la música de «Succession», la serie establece un paralelismo con la ficción, subrayando las similitudes entre la narrativa y la realidad.

En un análisis final, el documental muestra cómo el sueño de Rupert Murdoch de crear un negocio familiar se ha transformado en un proyecto que ha fracturado a su propia familia. Esta obra cautivadora y provocadora invita a cuestionar no solo el poder, sino también el costo personal que conlleva su mantenimiento.