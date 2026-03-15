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Sandra Pettovello y Maxi Ferraro en un cruce por el caso $LIBRA: desmiente encuentro con Novelli

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La Ministra Sandra Pettovello Responde a Acusaciones sobre el Escándalo de $LIBRA

La titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, salió al cruce del diputado Maximiliano Ferraro, quien la cuestionó por su supuesta conexión con el escándalo relacionado con la criptomoneda $LIBRA.

El presidente de la Coalición Cívica-ARI instó a la funcionaria a aclarar si había tenido comunicación con el lobista Mauricio Novelli, quien actúa como intermediario entre el presidente Javier Milei y el empresario Hayden Davis. Para respaldar su reclamo, Ferraro compartió una imagen de una supuesta conversación de WhatsApp entre ambos.

Ferraro Exige Clarificaciones

En su publicación, el legislador solicitó: «¿Podrá informar si existió alguna contratación? En el intercambio, se menciona a su empresa en el ámbito educativo y a inversores de grandes fondos de Estados Unidos y Asia dispuestos a ‘invertir altas sumas de dinero en Argentina’”.

La Respuesta de Pettovello

En respuesta a Ferraro, la ministra expresó su disposición a aclarar el asunto: «¿Quieres que te llame para discutirlo?» Además, enfatizó: «No recibí a esa persona», añadiendo que si él requería que desmintiera, debía publicar el contenido de su negativa.

El Debate Se Intensifica

El diputado agradeció el contacto de la ministra, pero aclaró que no podía desmentir el chat, ya que formaba parte del expediente judicial como prueba. Ferraro remarcó: «Como bien mencionaste, no recibiste a Novelli y has cambiado tu número en varias ocasiones».

Revelaciones Judiciales en el Escándalo de $LIBRA

Las investigaciones judiciales continúan y el teléfono de Novelli ha revelado información crucial sobre el escándalo de $LIBRA. Recientemente, se presentó un documento recuperado que sugiere un pacto económico relacionado con el respaldo de Milei al lanzamiento del token.

Contexto Importante

Este documento, escrito en inglés y recuperado del iPhone de Novelli, data del 11 de febrero de 2025, muy cerca del anuncio oficial realizado por el presidente en Twitter el 14 del mismo mes. Las evidencias apuntan a posibles negociaciones que podrían tener un impacto significativo en el futuro del mercado de criptomonedas en Argentina.

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