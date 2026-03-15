Mirtha y Moria, ¿podrán vencer a los ex Gran Hermano y a ‘Espiando la Casa’?

El segundo sábado de marzo desató una nueva competencia en la televisión argentina entre Mirtha Legrand y el fenómeno de Gran Hermano, que arrasa con su popularidad. El canal Telefe se armó con una variedad de contenidos, mientras que El Trece intentó mantener su lugar en el ranking con una invitada de lujo.

Con un carisma inigualable y a sus 99 años, Mirtha Legrand organizó una esperada «mesaza» que incluyó a figuras como Moria Casán y Verónica Llinás. Sin embargo, su esfuerzo no fue suficiente para superar a los programas de su competencia. «La Noche de Mirtha» alcanzó un promedio de 3,6 puntos, posicionándose como el segundo programa más visto del canal.

La Dominancia de Gran Hermano

La noche del 14 de marzo estuvo marcada por el espectáculo de Gran Hermano, que logró un imponente 6,6 puntos con la conducción de Roberto Funes Ugarte. Además, MasterChef Celebrity se destacó con 5,9 puntos, cerrando su serie con un evento emocionante y dejando a la audiencia a la espera de más sorpresas.

El Desglose de la Audiencia

Producciones que Marcan la Diferencia

La continuación de «La Noche de los Ex» se quedó cerca de MasterChef, alcanzando 5,8 puntos. Por su parte, «Espiando la Casa», el programa que ofrece un vistazo a los momentos más íntimos del reality, obtuvo 4,5 puntos, consolidando su relevancia en la parrilla.

Cine y Más Contenido

El ciclo «Cine 13» fue otro competidor significativo, logrando 4,3 puntos con la película «Alerta Extrema», lo que permitió a El Trece romper con la tendencia de Telefe en el top cinco del día.

Otros Canales en la Competencia

Afuera del dúo de líderes, «Secretos Verdaderos» de América se posicionó con 1,6 puntos, seguido por «Implacables» en Elnueve, que marcó 0,8. La Televisión Pública, con «Se Siente Argentina», y Net TV, con su «Cine Club», también mostraron resultados modestos.

La Lucha por el Rating Continua

Kantar Ibope Media reintegró las cifras de Net TV y Bravo, que habían estado ausentes desde julio, brindando más claridad sobre el panorama actual. En resumen, Telefe lidera con 4,3 puntos, mientras que El Trece sigue de cerca con 3,5 puntos. América, Elnueve, Net y Bravo mantienen posiciones más alejadas en el ranking.

Actualizaciones de Gran Hermano

El domingo 15 de marzo, Gran Hermano promete mantener a su audiencia al borde de la silla con el anuncio de nuevos cambios en la casa. A la espera de un nuevo eliminado el lunes, la intriga aumenta mientras se dan los últimos pasos hacia la gran final.

Se Despide MasterChef Celebrity

La semana que viene marcará el cierre de MasterChef Celebrity, un programa que capturó la atención del público. Los rumores indican que Maxi López, Claudio Husaín e Ian Lucas son los principales contendientes por el premio mayor, lo que promete un desenlace emocionante en las próximas eliminaciones.