Video: Imponente tormenta de arena azota Gaza

Una fuerte tormenta de polvo ha cubierto la Franja de Gaza, llevando a las autoridades a instar a la población a tomar precauciones urgentes para salvaguardar su salud.

Alerta Sanitaria en Gaza

Los servicios de emergencia, bajo el Ministerio del Interior dirigido por Hamas, han recomendado a los ciudadanos permanecer en sus hogares, especialmente a aquellos con problemas respiratorios. Una nube de polvo de tonos naranjas se ha expandido rápidamente por el enclave, generando preocupación entre los residentes.

Consejos para la Población

Las autoridades han instado a la población a asegurar sus carpas para evitar que sean arrastradas por ráfagas de viento. Imágenes difundidas en redes sociales muestran carpas ondeando y árboles moviéndose mientras los vehículos transitan a través de calles cubiertas de polvo y con escasa visibilidad.

Un Fenómeno Poco Común

Aunque las tormentas de polvo no son inusuales en Gaza, esta ha sido catalogada como la más intensa en más de cinco años. Las circunstancias actuales se ven complicadas por el conflicto entre Israel y Hamas, que ha dejado a gran parte de los dos millones de residentes de Gaza desplazados, viviendo en carpas y edificios dañados.