¡El gran momento ha llegado! La alfombra roja brilla en el Dolby Theatre para los Oscars.

Este domingo 15 de marzo, la industria del cine se vestirá de gala para celebrar la tan esperada 98.ª edición de los Premios Oscar, donde se reconocerán las mejores producciones del último año.

Una Gala en el Corazón de Hollywood

La ceremonia se llevará a cabo en el icónico Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, con la conducción del carismático Conan O’Brien, quien regresa tras un exitoso desempeño en la edición anterior.

Un Formato Dinámico y Ágil

De acuerdo con los organizadores, se busca ofrecer un evento ágil, centrado en la entrega de premios y en la presencia estelar de las figuras más influyentes del cine, dejando de lado los extensos sketches humorísticos.

Cobertura en Vivo en Argentina

La transmisión del evento comenzará en Argentina a las 20 horas, disponible en TNT, TNT Series y HBO Max, con una duración estimada de entre tres y cuatro horas.

Un Componente Emocional

Esta edición promete momentos conmovedores, destacando los homenajes a las figuras históricas del cine, incluyendo el tradicional segmento In Memoriam, que recordará a los que han partido en el último año, como el reconocido Robert Redford.

Tributos Musicales en Escena

La música también ocupará un lugar protagónico, con diversos números que resaltarán la conexión entre el cine y la música. Se anticipa una actuación especial inspirada en la producción animada “K-Pop Demon Hunters”, que incluirá danza tradicional coreana.

Nominaciones que Marcan Tendencia

Las nominaciones, anunciadas el 22 de enero, reconocen a títulos como “Golden” y “Una batalla tras otra”. La ceremonia revelará los ganadores en categorías clave como mejor película y mejor actor, entre otros.

Expectativas Locales: Un Gran Interés por el Cine

Aunque la película argentina “Belén” no obtuvo una nominación, el interés por la gala sigue vivo entre el público local, que se entusiasma con los homenajes y las actuaciones esperadas.

Con una mezcla de tributos, actuaciones musicales y la participación de las figuras más destacadas de la industria, la 98.ª edición de los Premios Oscar promete ser una celebración única del talento cinematográfico, consolidándose como uno de los eventos culturales más relevantes a nivel mundial.