Inundaciones en Santiago del Estero: Alerta en Vigencia

La provincia de Santiago del Estero enfrenta una grave emergencia tras el desborde del río Dulce, resultado de intensas lluvias en Tucumán y el norte argentino. Las autoridades ya han activado un plan de contención.

La situación se ha vuelto crítica en Santiago del Estero, donde el avance implacable de las aguas sobre la costanera Diego Armando Maradona ha generado preocupación. En respuesta, el gobierno local ha puesto en marcha un operativo urgente para evitar que las inundaciones lleguen al Estadio Único Madre de Ciudades.

Medidas de emergencia en marcha

Los niveles del agua han superado los registros históricos, lo que llevó a la provincia a movilizar maquinaria pesada para crear bordos de contención y reforzar las defensas ribereñas. El Comité de Emergencia ha declarado la suspensión preventiva del suministro eléctrico en zonas cercanas a la ribera para evitar accidentes peligrosos.

Restricciones en el acceso público

La Policía de Santiago del Estero ha prohibido el acceso al Parque Aguirre, el principal espacio verde de la ciudad, y ha restringido el tránsito en el puente Juan Domingo Perón. Estas medidas buscan prevenir que curiosos se acerquen al cauce del río en medio de la crisis.

La situación crítica en Las Termas de Río Hondo

En el área de Las Termas de Río Hondo, la situación es aún más alarmante. El embalse ha alcanzado niveles récord de 274,33 metros sobre el nivel del mar, superando el máximo histórico de abril de 2017. Este desbordamiento ha forzado la evacuación de barrios periféricos y la feria municipal, que ha quedado completamente anegada.

Una luz de esperanza

A pesar de la adversidad, hay signos que generan optimismo. Alfredo García, coordinador de Protección Civil Municipal, informó que los niveles de agua que ingresan al embalse están equilibrándose con las salidas. “Cuando ambos valores se igualen y el nivel comience a descender, podremos disminuir la erogación río abajo”, aseguró.

Este descenso en los niveles es crucial para aliviar la presión sobre la capital santiagueña y comenzar la normalización de la situación. Mientras tanto, equipos de Defensa Civil siguen trabajando arduamente en turnos rotativos para monitorear al río y el progreso de las aguas.