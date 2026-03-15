¿A qué lobo alimentas?

La reflexión del psicólogo Tal Ben-Shahar nos invita a cuestionar cómo nuestras elecciones internas influyen en la manera en que vivimos. La naturaleza humana, entre el amor y el miedo, define nuestras experiencias diarias.

En una reciente charla, Tal Ben-Shahar compartió un interesante pensamiento del renombrado autor y profesor Peter Senge, quien en su libro The Fifth Discipline aborda la esencia de ser humano: somos inherentemente una «especie amorosa».

Lejos de ser una afirmación ingenua, esta idea reconoce la dualidad en nuestra naturaleza. A pesar de los conflictos y divisiones históricas, Senge sugiere que la cooperación y la empatía son elementos centrales de nuestra existencia. Sin estas cualidades, la civilización no habría tenido lugar.

Sin embargo, también debemos reconocer que dentro de nosotros coexisten el miedo, el tribalismo y los prejuicios, creando una lucha constante entre el bien y el mal.

La Historia de los Dos Lobos

Este conflicto interno se ilustra a través de una antigua leyenda nativa americana. Un anciano le relata a su nieto sobre dos lobos que habitan en cada persona:

—Uno es oscuro, se alimenta de enojo, envidia y odio.

—El otro es luminoso, se nutre de amor, alegría y bondad.

El niño, intrigado, pregunta:

—¿Y cuál de los dos gana?

—El lobo que alimentas —responde el abuelo.

La Clave de la Atención

Psicológicamente, el «lobo» que prevalece es aquel al que dedicamos atención. Lo que apreciamos crece. Si nos enfocamos en el odio, este se intensifica. En cambio, dirigir nuestra mirada a la generosidad magnifica su impacto.

Esto nos lleva a reflexionar sobre la afirmación de Senge: Quizás realmente somos una especie que ama. Sin embargo, esta cualidad no se manifiesta de manera automática; requiere decisiones cotidianas de nuestro parte para nutrir al «buen lobo».

La Lucha Interior

La confrontación más importante no es la que se desarrolla en el mundo exterior, sino la que ocurre dentro de nosotros al decidir dónde enfocar nuestra atención. Esta elección es decisiva, pues puede moldear nuestra percepción, nuestras decisiones y, eventualmente, la calidad de vida que experimentamos.

Esta semana, tómate un momento para reflexionar: ¿qué lobo estás alimentando?

Es un esfuerzo consciente que, a la larga, marcará la diferencia. Alimenta al lobo bueno y observa cómo transformas tu entorno.

Rafa Jashes