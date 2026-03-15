Muerdo regresa a Córdoba con un vibrante show en Studio Theater

Bajo la promesa de una conexión íntima con su público, Muerdo se prepara para deslumbrar a sus seguidores en Córdoba, ofreciendo un recital que revivirá los momentos más emotivos de su carrera.

La historia de Muerdo se inicia en el fervor de las manifestaciones del Movimiento 15M en España, donde el cantautor Pascual Cantero, nacido en Murcia y radicado en Madrid, debutó musicalmente. Su inclinación hacia ritmos latinoamericanos refleja su compromiso con una fusión cultural que lo ha llevado a recorrer diversos escenarios en América Latina a lo largo de una década.

Proveniente de una familia profundamente enraizada en la música, Muerdo destaca la influencia que ha tenido la herencia musical de su hogar en su carrera. “Desde la música de Atahualpa Yupanqui y Jorge Cafrune, hasta los estilos de Serrat y Sabina, cada uno ha dejado huella en mi formación”, comparte.

La conexión con Latinoamérica

El cantautor menciona que su vínculo con Latinoamérica comenzó en la infancia. “La música que escuchaba en casa ya me nutría. Desde sones y boleros hasta ritmos más contemporáneos. Cada viaje a Latinoamérica reforzó esa conexión, especialmente a partir de 2014, cuando empecé a sumergirme en su cultura y géneros musicales”, explica.

La identidad latina en su música

Muerdo reconoce que la esencia latina influye en su forma de ver el mundo. “Comparto esa forma de disfrutar la vida, esa conexión auténtica con las personas y la naturaleza que caracteriza tanto a los latinos como a los del sur de España”, dice con entusiasmo.

Raíces murcianas en su arte

Si bien vive en Madrid, el cantautor asegura que su tierra natal, Murcia, sigue impregnando su estilo. “La cercanía con la naturaleza y el entorno rural siempre han estado presentes en mi música, incluso en la gran ciudad”, comenta.

Un espectáculo íntimo

Pertenece a la productora Providencia, que ha organizado su próximo show en Córdoba con la idea de crear un espacio íntimo donde el público viva una experiencia emocional. “Queremos que el público pueda reír, bailar y dejarse llevar por una montaña rusa de emociones», afirmó Muerdo.

De regreso a los orígenes

Su gira, titulada “Volver a dónde nacen las canciones”, simboliza un retorno a la esencia. “Las canciones nacen del silencio que precede a la creación. Después de meses sin conciertos, sentí la necesidad de regresar a esa calma inicial que da vida a la música. Este formato más reducido permitirá que las canciones brillen en su estado más puro”, indica el artista.

Detalles del concierto

Muerdo se presentará el próximo domingo 22 de marzo a las 20 horas en el Studio Theater (Rosario de Santa Fe 272). Las entradas anticipadas están disponibles a través de Alpogo.com.