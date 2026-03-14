Rescatan a jóvenes en situación de explotación en hogar de Florencio Varela

Un conmovedor operativo revela la trágica realidad de niños forzados a trabajar en deplorables condiciones en un hogar de Florencio Varela. La intervención policial ha permitido rescatar a estos menores y detener a las responsables.

En una escalofriante operación, al menos 13 jóvenes han sido liberados de un hogar en Florencio Varela donde estaban sometidos a trabajos forzados. Estos menores, en su mayoría adolescentes, vivían en condiciones extremas, siendo golpeados y privados de alimentación adecuada.

Operativo de rescate y detenciones

La causa está bajo la jurisdicción de la Fiscalía N° 8 de Berazategui, a cargo del fiscal Daniel Ichazo. Dos mujeres que lideraban el hogar conocido como “Nido de Águila” han sido detenidas tras el operativo. Durante la investigación, se descubrió que los chicos eran obligados a realizar arduos trabajos de albañilería y tareas físicas, muchas veces hasta altas horas de la noche.

Condiciones inhumana y explotación laboral

Los adolescentes eran obligados a manipular materiales pesados, como hacer mezcla de cemento, levantar maderas y limpiar las instalaciones del hogar que albergaba a 31 perros y otros animales. Además, se encargaban de tareas de mantenimiento sin la supervisión de adultos, lo que exponía su seguridad a serias riesgos.

Privación de derechos y alimentación

Estos menores sufrían la privación de alimentos, y aquellos que se resistían a realizar sus tareas eran castigados y debían comer al aire libre, expuestos a inclemencias del tiempo. Además, se les prohibía comunicarse con personas ajenas al lugar, creando un ambiente de aislamiento y control.

Colaboración en el encubrimiento

En medio de la investigación se ha determinado la implicación de dos funcionarias del Sistema de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, quienes habrían colaborado en ocultar pruebas y facilitar el encubrimiento de estas actividades ilícitas. Aunque una de las detenidas fue liberada, ambas enfrentan procesos judiciales.

Segunda fase: declaración y seguimiento de los menores

Durante el allanamiento se encontró que, si bien inicialmente se reportaron 13 menores, solo cinco estaban presentes. Estos han sido trasladados a otros hogares de la zona. Se espera que en los próximos días, se tomen sus declaraciones en Cámara Gesell, para profundizar en las circunstancias de su explotación.

Intervención policial coordinada

El operativo fue llevado a cabo por diversas fuerzas de seguridad, incluyendo la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía de la Ciudad, en colaboración con el Departamento de Cibercrimen Contra las Infancias de Berazategui. Esta intervención resalta la importancia de proteger a nuestros niños y garantizarles un ambiente seguro y libre de explotación.