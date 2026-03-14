La Provincia de Buenos Aires rechaza cambios de VTV propuestos por Nación y Sturzenegger responde

La Provincia de Buenos Aires Mantiene su Sistema de VTV sin Cambios

La provincia de Buenos Aires decidió no sumarse a las reformas propuestas por el Gobierno nacional en relación a la Verificación Técnica Vehicular (VTV), reafirmando que seguirá con su programa de controles anuales para vehículos de más de dos años.

La decisión fue anunciada a través de las redes sociales de la VTV, donde se comunicó que el sistema vigente se mantendrá sin alteraciones en plazos ni requisitos. «La VTV sigue siendo obligatoria y se mantiene el esquema de revisiones anuales para vehículos de más de dos años», se detalla en su cuenta de X.

La Propuesta Nacional y el Rechazo Provincial

El ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, había propuesto una reestructuración del sistema actual, el cual consideran «poco competitivo». Según su plan, los vehículos nuevos tendrían que pasar su primera revisión a los cinco años, y los de entre cinco y diez años, cada dos años. Los vehículos más antiguos seguirían con revisiones más frecuentes.

Ampliación de Opciones para la VTV

Una de las principales innovaciones del plan de Nación consistía en incrementar los lugares donde se podrían realizar las verificaciones, permitiendo que concesionarias y talleres habilitados también ofrecerían este servicio, aumentando así la competencia entre prestadores y potencialmente reduciendo costos.

Preocupaciones de la Provincia

Desde el Gobierno provincial han expresado dudas sobre los beneficios reales de esta apertura. Se cuestiona, por ejemplo, que las verificaciones se realicen en talleres que también venden repuestos, lo que podría generar conflictos de interés.

Martín Marinucci, ministro de Transporte de la provincia, enfatizó la necesidad de contar con un sistema de controles cruzados que garantice su independencia. También advirtió sobre el riesgo de que las localidades más pequeñas queden sin acceso a la VTV, ya que la liberalización podría llevar a que la mayor parte de los centros de verificación se concentren en áreas más pobladas.

La Reacción del Ministro Sturzenegger

Tras el anuncio de la provincia, Sturzenegger publicó en X: «Bueno… a tenerlo en cuenta a la hora de votar en 2027!», haciendo alusión a la decisión tomada por las autoridades locales.

Obligaciones y Tarifas de la VTV en Buenos Aires

En Buenos Aires, todos los vehículos y motos radicados en la provincia que superen los dos años deben someterse a la VTV. A partir de enero, el gobierno provincial aumentó las tarifas de la VTV en un 22%. Los nuevos precios son de $38.823,06 para motos de baja cilindrada, $97.057,65 para autos y vehículos livianos, y $174.703,77 para vehículos pesados.

Conducir sin la VTV al día es considerado ilegal y puede resultar en multas que oscilan entre $542.100 y $1.807.000, en función de las unidades fijas correspondientes.