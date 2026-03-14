La lucha por la verdad en el ámbito religioso se torna cada vez más necesaria en una época donde la luz sobre los secretos oscurece las sombras de la injusticia.

Para el poeta Antonio Machado, un profeta es aquel que se atreve a dialogar con lo divino. En tiempos donde la fe se entrecruza con la corrupción, se hace imperativo que quienes llevan la voz de lo sagrado se presenten sin máscaras, dispuestos a desnudarse de sus pretensiones. Si es necesario descartar las sandalias y los ropajes de poder, que lo hagan. La autenticidad es lo que se demanda.

El Eco de la Corrupción

Las noticias vuelan rápido y revelan la verdad de un sistema que a menudo oculta sus pecados. La Iglesia enfrenta acusaciones serias por encubrir abusos sexuales. Casos como el de Damían Rodríguez Alcobendas, a quien el Vaticano le impuso una “prohibición perpetua” sin que aún enfrente la justicia, subrayan la gravedad de la situación. En Córdoba, el fallecimiento del sacerdote Héctor Orlando Pinamonti, reconocido culpable de abusos, pone de manifiesto que la justicia terrenal parece llegar tarde o nunca.

Los Metodos de la Manipulación

Las figuras de autoridad en la religión parecen diseñadas a imagen de aquellos que buscan dominar y manipular. Los actos de violencia en nombre de la fe revelan un rostro oscuro, donde se asesina en nombre de una verdad distorsionada. ¿Qué tipo de divinidad oculta su rostro tras un velo de hipocresía y manipulación?

El Papel del Periodismo en la Democracia

El periodismo crítico representa un bastión vital para la democracia. A quienes pretenden ser los dueños de la verdad no les agrada la transparencia ni la búsqueda incansable de justicia. A través de la exposición de los abusos y la corrupción, se desmantela la opacidad del poder y se da voz a los más vulnerables.

La Dureza de la Realidad

En medio de esta tormenta de desilusiones, la poesía surge como una alternativa para las almas inquietas. Versos que resuenan en los corazones de aquellos que sufren, invitándonos a reflexionar sobre nuestras realidades. ¿Por qué seguir aferrados a falsas promesas cuando la esencia de la vida, con sus alegrías y sufrimientos, se encuentra en la sinceridad que brinda la creatividad?

Así es como podemos seguir avanzando, despojados de dogmas y guiados por la búsqueda de la verdad, formando una comunidad de voces que se elevan en unidad. Como bien dice un viejo aumento, uno solo nace una vez, pero las despedidas eternas nos recordarán nuestra humanidad compartida.

*Escritor y periodista.