Crítica de un industrial cordobés: ‘Debemos hacer más con menos’ ante la crisis del plástico

La industria del reciclaje plástico en Argentina vive momentos críticos, enfrentando la caída de precios y el aumento de costos. Neoscrap, una empresa cordobesa con tres décadas de experiencia, busca adaptarse para seguir adelante.

La Tormenta Silenciosa del Reciclaje Plástico

Argentina se encuentra ante un panorama complicado en la industria del reciclaje plástico. Con el nuevo gobierno de Javier Milei, los precios de las materias primas han descendido drásticamente, mientras que los costos internos continúan en aumento, lo que genera un achicamiento de márgenes que amenaza la viabilidad de muchas empresas.

Neoscrap: Innovación y Adaptación en Tiempos Difíciles

Neoscrap, una firma con más de 30 años de trayectoria en el sector de la economía circular, se esfuerza por mantener su plantilla de casi 60 empleados en este contexto desafiante. Su presidente, Ariel Brusadín, compartió en el programa «Es por acá» (Punto a Punto radio 90.7 FM) los retos que enfrenta la industria, desde la competencia con materiales importados hasta la necesidad urgente de reformas tributarias.

El Impacto de la Guerra y la Economía Local

Brusadín analiza cómo la guerra internacional afecta los precios del plástico y cómo este contexto debería ser favorable para el reciclaje. Sin embargo, el descenso en los precios de las materias primas y el aumento de costos han llevado a muchas empresas a una situación crítica.

La Necesidad de una Reforma Tributaria

El líder de Neoscrap señala que una adecuada reforma tributaria es esencial para dar respiro a las empresas. Aunque una reforma laboral es necesaria, la urgencia de una reforma fiscal es innegable para revitalizar el sector industrial.

Desafíos del Futuro: Reconversión o Cierre

Ante el aumento de costos, Brusadín enfatiza que las empresas deben adaptarse a las nuevas realidades del mercado. La clave radica en ser más eficientes y productivos, lo que implica hacer más con menos recursos.

El dilema del reciclaje vs. material virgen

Desde un punto de vista comercial, adquirir material virgen puede resultar más económico, pero ambientalmente, el reciclado debería ser la prioridad. No obstante, los altos costos siguen complicando esta opción para muchas empresas.

El Impacto de las Decisiones Empresariales

Brusadín reflexiona sobre las posibles decisiones difíciles que pueden surgir, como la reducción de personal. La realidad del impacto local es significativa, especialmente en comunidades pequeñas donde cada empleo cuenta. La búsqueda de soluciones eficientes sigue siendo el objetivo primordial para Neoscrap en este clima desafiante.