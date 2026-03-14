Las PYMES se unen: la salida ante la crisis es con la gente

Con un firme llamado a la acción, un grupo de empresarios argentinos de la industria ha decidido dar el salto hacia la representación política, buscando soluciones reales a los desafíos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el país.

En un reciente encuentro en San Rafael, Mendoza, los empresarios expresaron su creciente descontento con la situación económica actual. A pesar de los optimismos del Gobierno por la reactivación económica y la disminución de la inflación, las PYMES continúan enfrentando una crisis severa debido a la caída del consumo y la intensa competencia de productos importados, especialmente desde China.

Un Cónclave Revelador: Voces de la Industria

El evento, que reunió a líderes del sector industrial, reveló una profunda preocupación por la salud de las fábricas. “La salida es por el lado de la gente. La gremial-empresaria ha dejado de ser un espacio que resuelve los problemas reales”, manifestó uno de los asistentes, enfatizando la necesidad de un cambio en la representación política.

Desafíos en el Agro: La Crisis que Afecta a Todos

Este sentir no se limita al ámbito industrial. La cadena agroindustrial también reporta significativas reducciones en la producción, como en el caso de los tomates, donde las siembras han disminuido un 40% en medio de un contexto de sobreoferta y caída de ventas.

Representación Política: Una Necesidad Urgente

Durante el encuentro, Alejandro Bestani, presidente de Monapy, subrayó la importancia de que los empresarios se involucren directamente en la política. “Es fundamental que quienes toman decisiones cuenten con un conocimiento real de nuestra situación”, afirmó, advirtiendo sobre la desconexión entre los legisladores y la realidad productiva.

Un Diagnóstico Crudo: Asimetrías Globales y Locales

Bestani señaló que mientras en otros países se promueve la producción local, en Argentina se intensifica la globalización de la industria. “Estamos en una contradicción”, puntualizó, mencionando que la carga impositiva para la industria local supera la de muchos países que exportan a Argentina.

Demandas Inminentes: Hacia una Reforma Impositiva

Las exigencias del sector son claras. Bestani propuso la necesidad de bajar las cargas sociales y reestructurar el sistema impositivo, enfocándose en reducir impuestos como Ingresos Brutos y el IVA para permitir una mejor competitividad de las PYMES.

Tensiones Políticas y su Impacto en las PYMES

El clima político actual también preocupa a los empresarios. La falta de una estrategia coordinada entre el Gobierno nacional y provincial representa un obstáculo considerable para el crecimiento de las pequeñas empresas, que, según Bestani, deberían multiplicarse frente a la realidad actual.

Crédito: Un Obstáculo Para el Crecimiento

Además, el acceso al financiamiento se ha vuelto un desafío casi insuperable. Bestani destacó la necesidad de tasas de interés más accesibles, advirtiendo que, en muchos casos, el costo del crédito es desproporcionado frente a la inflación. “Estamos viendo que las empresas que podrían tomar préstamos simplemente no lo hacen, ya que representa un riesgo financiero muy alto”, expuso.

El Futuro de las PYMES: Un Camino por Recorrer

El involucramiento político de los empresarios es una estrategia que promete transformar la relación entre el sector privado y el Estado, buscando soluciones prácticas para las crecientes dificultades que enfrentan. El llamado es claro: necesitan comenzar a hablar con los responsables de la política económica para reivindicar los derechos de las PYMES y promover un entorno más favorable para el desarrollo económico local.