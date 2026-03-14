“Juan Pablo Costa: ‘La inflación no ha bajado en nueve meses’”

La reciente cifra de inflación de febrero, que llegó al 2,9%, ha reavivado la conversación sobre la creciente dinámica de precios en Argentina. Economistas advierten que más allá del número mensual, hay una tendencia alarmante que el Gobierno aún no logra revertir.

El economista Juan Pablo Costa destaca que el índice inflacionario ha mantenido una inercia preocupante, encadenando su noveno mes consecutivo de aumento o estabilización en relación al mes anterior. “Este resultado muestra que todavía no encontramos el camino para frenar este proceso”, señala Costa.

El Proceso Inflacionario y sus Implicaciones

Costa explica que, en menos de un año, el crecimiento de los precios prácticamente se ha duplicado. “La inflación no ha bajado en estos nueve meses; se ha mantenido o ha subido, pasando de un 1,5% mensual a casi un 3%”, agrega. Esta situación complica las proyecciones del Gobierno y las metas pautadas en el presupuesto nacional para este año.

Cuestionamientos al INDEC: La Necesidad de Actualizar el IPC

Uno de los ejes del análisis de Costa es el método de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según su evaluación, la canasta utilizada por el organismo estadístico refleja patrones de consumo obsoletos. “Los ponderadores son del año 2004, mientras que la encuesta de gasto de los hogares más reciente es de 2017-2018”, comenta.

Para Costa, actualizar estos ponderadores podría cambiar drásticamente los resultados del índice. “Con los nuevos datos, el peso del rubro servicios aumentaría, alineándose mejor con el consumo actual de los argentinos”, explica, sugiriendo que la inflación acumulada desde el cambio de gobierno podría ser del 325%, en contraposición al 280% que muestra el índice actual.

Consecuencias en Salarios y Negociaciones Laborales

El efecto de estas diferencias metodológicas se siente en áreas críticas, como los salarios y jubilaciones. Costa advierte que recalcular la inflación con una canasta más acorde reflejaría un deterioro más significativo en los ingresos reales. “Desde la llegada de Milei, el salario promedio registrado ha caído 7 puntos con el IPC actual, pero esa cifra se agiganta a 16,5 puntos con los nuevos ponderadores”, afirma.

Esto complica las negociaciones salariales, en un momento en que el Gobierno intenta controlar los aumentos. “Con una inflación cercana al 3% mensual y paritarias en torno al 1%, los trabajadores ven cómo su poder adquisitivo se erosiona cada mes”, concluye.

Por otro lado, Costa resalta que los mayores impulsores del índice inflacionario reciente han sido los precios de los alimentos y servicios, especialmente en productos como la carne, así como en vivienda y alquileres.