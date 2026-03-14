Gabriel Caamaño: “Incluso con los precios de la carne, la inflación se mantiene por encima del 2%”

El panorama inflacionario en Argentina se torna incierto tras el reporte de febrero que mostró un aumento del 2,9% mensual. La variación interanual se sitúa en un 33,1%, y los expertos anticipan un futuro complejo.

Según el economista Gabriel Caamaño, la inflación núcleo —un indicador esencial que excluye elementos estacionales y regulados— se mantiene en un preocupante 3,1%. Esto revela que la disminución de la inflación ha cesado, con niveles superiores al 2% durante más de seis meses.

Factores que Impactan la Inflación

Entre los principales impulsores de esta situación, destaca el precio de la carne. A pesar de eximir este componente, el índice inflacionario continúa elevado. “Incluso al quitar el precio de la carne, el resultado todavía supera el 2%”, comentó Caamaño.

Proyecciones para Marzo y Abril

Caamaño sugiere que en marzo podríamos ver un comportamiento inflacionario similar al de los primeros meses del año. “La estacionalidad en marzo suele jugar en contra, sumado a los precios de los combustibles”, destacó. Sin embargo, el descenso en los precios de la carne podría amortiguar algo la cifra.

Las primeras expectativas de una desaceleración significativa podría vislumbrarse a partir de abril. “La esperanza de que empiece a descender es más palpable en el segundo trimestre”, agregó el economista.

Dólar, Tasas y Condiciones Globales

El análisis de Caamaño también abarca la estabilidad del tipo de cambio, que el gobierno trata de mantener cerca de los $1.400. “El objetivo es preservar esta estabilidad el mayor tiempo posible”, explicó.

Sin embargo, la estrategia incluye riesgos, especialmente con un contexto internacional incierto. “Mantener el dólar en estos niveles puede acarrear costos crecientes si la situación global persiste adversa”, advirtió.

Por último, el economista observó que las tasas de interés parecen haberse estabilizado. No obstante, el crédito al sector privado enfrenta crecientes desafíos. “Las tasas cortas han alcanzado un piso y el riesgo de morosidad está aumentando, lo que complica la disposición de los bancos para otorgar préstamos”, concluyó Caamaño.