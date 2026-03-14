Malagueño: Aprueban Nuevas Ordenanzas sobre Cloacas, Emisiones de Vehículos y Biocombustibles

En la reciente sesión del Honorable Concejo Deliberante de Malagueño, se dieron pasos significativos hacia la mejora de la infraestructura y la calidad de vida de sus habitantes con la aprobación de tres importantes ordenanzas.

Las nuevas iniciativas buscan optimizar los servicios públicos, fomentar prácticas respetuosas con el medio ambiente y promover una convivencia más armónica entre los ciudadanos.

Avanza la Nueva Red Cloacal en Malagueño Centro

Entre las ordenanzas aprobadas destaca la N.º 2380/2026, que declara de utilidad pública la construcción de una nueva red colectora cloacal en el barrio Malagueño Centro.

Esta obra abarca las calles La Rioja, Juan Facundo Quiroga y San Martín, con el objetivo de mejorar el servicio sanitario y responder al crecimiento urbano de la zona.

La legislación incluye un modelo de financiamiento que asegura un cobro “equitativo, transparente y proporcional” para los contribuyentes involucrados, garantizando la equidad en la participación económica de los vecinos.

Compromiso Ambiental: Adhesión a la Ley de Biomateriales y Biocombustibles

La sesión también vio la aprobación de la Ordenanza N.º 2381/2026, que adhiere a la Ley Provincial N.º 10.721 sobre biomateriales y biocombustibles. Esta ley tiene como finalidad promover el uso de recursos más sostenibles y menos contaminantes.

Con esta nueva normativa, el municipio busca impulsar iniciativas que favorezcan el desarrollo sostenible, alineándose con los esfuerzos provinciales por un futuro más respetuoso con el medio ambiente.

Reglamento sobre Ruidos Innecesarios: Control de Escapes de Vehículos

Otra ordenanza relevante es la N.º 2382/2026, que establece regulaciones sobre la acústica de los vehículos dentro del ejido municipal. Esta norma prohíbe los escapes no reglamentarios que generan ruidos excesivos y perturbadores.

El objetivo principal es reducir la contaminación sonora y fomentar una convivencia amable entre los vecinos, atendiendo a un reclamo recurrente en muchas comunidades.