Franco Colapinto avanza al 12° lugar en el Gran Premio de China; Gasly asegura el 6° puesto

El joven piloto italiano se convierte en el más rápido de la nueva era de la Fórmula 1, mientras que su compañero George Russell también muestra un gran desempeño.

Los Mercedes se han consolidado una vez más como los reyes de la velocidad en la Fórmula 1, destacando la actuación de Andrea Kimi Antonelli, quien a sus 19 años ha conseguido la pole position más joven de la historia. Este domingo, el italiano iniciará la carrera principal del Gran Premio de China desde la primera posición, seguido de cerca por su compañero George Russell, quien a pesar de enfrentar problemas mecánicos, logró asegurarse el segundo puesto, superando a las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Un fin de semana desafiante para Franco Colapinto

Por su parte, el argentino Franco Colapinto no tuvo el mejor de los días en la clasificación, comenzando la carrera desde el 12° lugar. A tan solo 0.005 segundos de avanzar a la Q3, el piloto se sintió frustrado por su desempeño, girando en un tiempo de 1:33.357, que quedó a 0.354 segundos de su compañero Pierre Gasly, quien se clasificó en 10° lugar.

Rendimiento mejorado a pesar de contratiempos

El A526 de Colapinto presentó dificultades mecánicas antes de la actividad, lo que afectó su rendimiento en la pista. Sin embargo, pudo mejorar su ritmo a lo largo del sábado y se mostró optimista: “Sabemos dónde tenemos que trabajar y que tengo dos décimas de tiempo extra en el auto. Es frustrante estar tan cerca de los puntos», comentó el piloto, recibiendo un sólido respaldo de Flavio Briatore.

Una clasificación destacada para Alpine

El francés de Alpine, quien también brilló este fin de semana, arrancará desde el 6° puesto, demostrando un gran rendimiento en la Q3 con un tiempo de 1:32.873. Esta actuación le permitió superar a pilotos como Max Verstappen y Isack Hadjar.

Expectativas para la carrera principal

Tras una carrera sprint donde George Russell se consagró ganador, la atención se dirige hacia la carrera principal, que comenzará este domingo a las 4 de la mañana (hora Argentina) y constará de 56 vueltas.