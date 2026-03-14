Colapinto termina 14° en la carrera sprint de China

El piloto argentino Franco Colapinto, al volante de un monoplaza de Alpine, ocupó el 14° lugar en la carrera sprint del Gran Premio de China, celebrado en el Circuito Internacional de Shanghái. El triunfo fue para el británico George Russell, representante de Mercedes, quien dominó la competencia de principio a fin.

George Russell mostró un rendimiento sólido desde el inicio y, tras una intensa pugna con los pilotos de Ferrari, logró mantener su ventaja hasta cruzar la meta en primer lugar. Charles Leclerc, del equipo Ferrari, se quedó con el segundo puesto, mientras que Lewis Hamilton, también de Ferrari, completó el podio al terminar en tercer lugar.

Un Sprint lleno de emoción

La carrera presentó varios momentos electrizantes en la parte delantera del pelotón. Lando Norris, de McLaren, terminó en la cuarta posición, y Kimi Antonelli, de Mercedes, aunque comenzó la carrera en desventaja y recibió un castigo de 10 segundos por un toque, logró una destacada remontada que lo llevó al quinto puesto. El australiano Oscar Piastri, también de McLaren, concluyó en el sexto lugar tras realizar varias maniobras de adelantamiento a lo largo de la carrera.

Resultados destacados de la competencia

Otros pilotos que sumaron puntos incluyen a Lawson y Bearman, mientras que el francés Pierre Gasly, piloteando para Alpine, concluyó en el undécimo lugar. La lucha por los primeros puestos fue intensa y dejó a los espectadores al borde del asiento.

Próximos eventos en el Gran Premio de China

La actividad en Shanghái no se detiene. La clasificación para la carrera principal del domingo está programada para las 4:00 de la mañana, hora argentina, y promete seguir brindando emociones fuertes para los fanáticos de la Fórmula 1.