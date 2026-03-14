Revolut recibe licencia en Reino Unido y lanza su banco con 13 millones de usuarios

Revolut da un emocionante paso adelante al convertirse en banco en el Reino Unido, prometiendo nuevas oportunidades para sus 13 millones de clientes en el país.

Después de una larga espera, Revolut ha obtenido su licencia bancaria en el Reino Unido, lanzando oficialmente su banco con una impresionante base de 13 millones de usuarios. Este avance marca un hito en su evolución como fintech.





Con la aprobación de la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA), Revolut Bank UK Ltd tiene luz verde para operar con una licencia completa. Esta importante noticia representa un avance significativo no solo para la empresa, sino también para la comunidad de usuarios, ya que ahora sus depósitos estarán protegidos por el esquema de garantía británico, algo esencial para fomentar la confianza de los clientes.

Nuevas Oportunidades Laborales y Planes de Inversión

Además, Revolut ha anunciado la creación de 1.000 nuevos empleos en el sector bancario en el Reino Unido, como parte de su estrategia de expansión. La compañía invertirá 3.000 millones de libras esterlinas (aproximadamente 3.475 millones de euros) para consolidar su presencia en el mercado.

Protocolo de Migración para Clientes

El proceso de migración para sus usuarios será «gradual y paulatino». Los clientes actuales recibirán un aviso con al menos dos meses de anticipación antes de que sus cuentas sean transferidas al nuevo banco, lo que permitirá una transición ordenada.

Mientras tanto, los nuevos usuarios comenzarán utilizando una cuenta de entidad de dinero electrónico antes de ser migrados a Revolut Bank UK Ltd de manera progresiva.

Planes de Expansión Global

Con una mirada hacia el futuro, Revolut planea introducirse en 30 nuevos mercados para 2030, respaldada por una inversión global de 10.000 millones de libras esterlinas en los próximos cinco años. Este emprendimiento contribuirá a la creación de 10.000 empleos adicionales en diversos países, destacando su ambición de crecer internacionalmente.