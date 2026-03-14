WhatsApp Agrupa Todas sus Funciones de IA en un Solo Lugar

¡WhatsApp Revoluciona su Interfaz con un Centro de Inteligencia Artificial!

La popular aplicación de mensajería se prepara para una transformación significativa: todas las herramientas de inteligencia artificial estarán disponibles en una sola pestaña, mejorando la experiencia del usuario.

WhatsApp, que cuenta con más de 2000 millones de usuarios en el mundo, está implementando una notable actualización en su interfaz que permitirá agrupar todas sus herramientas de inteligencia artificial en un solo lugar.

Un Centro Dedicado a la IA en WhatsApp

En su versión beta para Android, Meta está probando una nueva barra de navegación que transformará la manera en que los usuarios interactúan con la inteligencia artificial de la aplicación. Hasta ahora, las funcionalidades relacionadas con la IA se encontraban dispersas, lo que generaba confusión. Ahora, todo estará disponible en una única pestaña.

Esta nueva sección reemplazará el actual espacio de Comunidades y ofrecerá:

Acceso a funciones de IA integradas en WhatsApp.

Herramientas para crear y animar imágenes.

Opciones para solicitar información o sugerencias de la IA.

Funciones de voz asistidas por IA, como llamadas inteligentemente soportadas.

La experiencia de IA se centralizará, facilitando el acceso y uso de estas herramientas avanzadas.

WhatsApp facilita la integración de la IA en los chats

¿Qué Motivó Este Cambio en WhatsApp?

Este rediseño busca que las funciones de inteligencia artificial sean más accesibles y visibles para los usuarios. En lugar de estar dispersas, las herramientas se agruparán en un espacio intuitivo y fácil de localizar.

Además, esta actualización se alinea con otras iniciativas recientes de la plataforma para fortalecer su ecosistema de IA, como las nuevas funciones de gestión de chats, disponibles en pruebas anteriores.

La reorganización se está evaluando con un grupo selecto de usuarios en la versión beta de Android, aunque aún no hay una fecha definida para su lanzamiento general.

Esta práctica es común en WhatsApp, donde las nuevas características son primero probadas en beta y luego se lanzan ampliamente si los resultados son favorables.