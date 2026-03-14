Magaly Medina sobre Majo con Sabor: ‘Sus dos últimos ex fueron famosos’

La influencer culinaria, María José Vigil Checa, más conocida como Majo con Sabor, ha dejado a todos boquiabiertos con su reciente intervención en el programa «Arriba mi Gente», donde su respuesta irónica ha generado múltiples interpretaciones sobre su vida sentimental.

El Juego que Desató la Controversia

Durante su participación en «Arriba mi Gente», Majo con Sabor formó parte de una dinámica que consistía en completar frases sobre vivencias personales. Su respuesta, cargada de ironía, rápidamente llamó la atención y desató especulaciones en redes sociales.

El Análisis de Magaly Medina

La periodista Magaly Medina no tardó en comentar la situación en su programa digital, sugiriendo que la influencer había compartido detalles de su vida amorosa en su propio pódcast. Esto alimentó los rumores sobre su actual relación con Gabriel Calvo y el porqué de su ruptura con Gino Asereto.

Del Juego a la Intriga

El momento más revelador llegó mientras Majo respondía a una pregunta que provocó risas: “cosas que te decía tu ex”. Su respuesta, “Pucha, solo me gustan las mujeres”, dejó a los presentes asombrados y provocó una oleada de comentarios en el set.

Reacciones y Más Especulaciones

La reacción del público fue instantánea. Sin embargo, la intriga aumentó cuando la dinámica cambió a “frases que diría un mentiroso”. Majo repitió su afirmación, que muchos interpretaron como una insinuación hacia un exnovio sin nombrarlo.

¿A Quién se Refirió?

A pesar de que la influencer no mencionó nombres, el análisis de Magaly Medina sugirió que estas declaraciones podrían apuntar a figuras del espectáculo con las que Majo ha estado involucrada, cuestionando la veracidad de las palabras de su ex.

El Eco de Su Declaración en las Redes Sociales

Mientras el programa continuaba, las especulaciones sobre a quién se refería Majo proliferaron en redes sociales, donde los seguidores debatieron la posible identidad de su ex romántico. La falta de aclaraciones dejó el terreno fértil para la imaginación de los fanáticos.

Un Dardo en el Corazón de la Controversia

El ambiente de especulación quedó reflejado en las palabras de Medina, quien concluyó destacando que, aunque Majo no reveló detalles concretos, el sentido de su intervención claramente lanzó un dardo hacia el corazón de sus ex relaciones.