Video: Ataque con misiles en el norte de Israel deja al menos 30 heridos

Un ataque con misiles en Zarzir, una ciudad ubicada a 100 kilómetros al norte de Jerusalén, ha dejado al menos 30 personas heridas, según informó el servicio de ambulancias Magen David Adom de Israel.

Los heridos en este incidente, que ocurrió cerca de la frontera con Líbano, sufrieron principalmente cortes y contusiones debido a la rotura de vidrios provocada por la explosión. Los equipos de emergencia han estado trabajando en la zona para atender a las víctimas y evaluar los daños.

Detalles del Ataque

Los servicios de emergencia han informado que un automóvil y una vivienda resultaron seriamente dañados tras el impacto de un misil. Las ambulancias y los equipos de rescate llegaron rápidamente para atender la situación, que ha generado preocupación en la población local.

Reacción de Hezbollah

Hezbollah, el grupo armado libanés, anunció en la mañana del viernes que había llevado a cabo varios ataques con cohetes hacia Israel, lo que exacerba las tensiones en la región. Este ataque representa un nuevo episodio en el prolongado conflicto entre Israel y grupos militantes en la frontera israelí-libanesa.