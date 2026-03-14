El 65% de los argentinos establece límites a la infidelidad: el último tabú nacional

Infidelidad: El Comportamiento Menos Aceptado en Argentina, Superando Temas Tabú

Una reciente encuesta revela que el 65% de los argentinos considera la infidelidad matrimonial como moralmente inaceptable. Este dato la posiciona como la conducta más rechazada en el país, llevando a un análisis profundo sobre los valores éticos de la sociedad.

El Contexto Global de la Infidelidad

La infidelidad matrimonial destaca como el comportamiento con mayor desdén ético a nivel mundial, eclipsando temas polémiques como el aborto y el consumo de drogas. Según el Pew Research Center, la percepción negativa hacia esta conducta se mantiene alta en diversos países, reflejando un consenso global sorprendente.

Datos Impactantes en Argentina

El 65% de los argentinos encuestados afirma que la infidelidad es moralmente inaceptable. Este resultado se encuentra por debajo del 77% registrado en Brasil y del 76% en México, aunque doblega el rechazo hacia el consumo de alcohol (41%) y la homosexualidad (19%). Estas cifras dan cuenta de la importancia del compromiso matrimonial dentro del imaginario social argentino.

Un Cambio Generacional en la Percepción de la Infidelidad

Interesantemente, la investigación sugiere que los jóvenes son más severos en su juicio sobre la infidelidad que las generaciones mayores. En Canadá, el 85% de los adultos de 18 a 39 años considera las aventuras amorosas como inaceptables, en comparación con el 73% de los mayores de 40. Este patrón sugiere un cambio hacia una revalorización de la fidelidad entre las nuevas generaciones.

Comparación Internacional

Globalmente, Indonesia y Turquía lideran las condenas a la infidelidad, cada uno con un 92%, seguidos por Estados Unidos con un 90%. A la inversa, Francia y Alemania son los países donde la infidelidad genera menos rechazo, con solo un 53% y un 55% de desaprobación, respectivamente.

Metodología de la Encuesta

La encuesta se llevó a cabo mediante entrevistas cara a cara en Argentina, abarcando una muestra representativa de adultos durante el primer cuatrimestre de 2025. Los resultados cuentan con un margen de error de aproximadamente 3,5 puntos porcentuales bajo un nivel de confianza del 95%.

Aspectos Clave de la Investigación

– ¿Qué se analizó? La acceptabilidad moral de la infidelidad matrimonial en comparación con otras conductas sociales.

– Resultado en Argentina: Un 65% de rechazo hacia la infidelidad, destacándose como la conducta con mayor condena.

– Tendencia Global: La infidelidad es el comportamiento más rechazado, con un 77% de desaprobación en promedio mundial.

– Contraste Regional: Argentina (65%) manifiesta una condena menor que Brasil (77%) y México (76%), pero superior al promedio europeo.