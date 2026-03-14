Argentina: Aumenta la Matricula Universitaria, pero Disminuyen los Graduados

En un reciente informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, se revela una paradoja: mientras nuestro país tiene la mayor cantidad de estudiantes universitarios por cada 10.000 habitantes, se queda atrás en tasas de graduación en comparación con Brasil y Chile.

El estudio destaca que Argentina cuenta con **564 estudiantes cada 10.000 habitantes**, superando a Brasil, que tiene 461, y a Chile, con 352. Sin embargo, este panorama cambia drásticamente cuando se examinan los datos de graduación. Argentina presenta solo **31 graduados cada 10.000 habitantes**, en contraste con los **64 de Brasil** y **57 de Chile**.

Los factores detrás de esta disparidad

Este fenómeno puede atribuirse a las diferencias en los sistemas de ingreso y evaluación a nivel universitario. En Argentina, la Ley 27.204 permite el ingreso irrestricto a las universidades, lo que contrasta con los sistemas de Brasil y Chile, donde los estudiantes deben enfrentar exámenes generales al finalizar la secundaria, como el PAES y el ENEM, que sirven como filtros y motivadores para una adecuada preparación académica.

Además, Brasil aplica desde hace dos décadas el Examen Nacional de Desempeño de los Estudiantes (ENADE), que evalúa el nivel de conocimientos de los graduados universitarios, un mecanismo ausente en el sistema argentino.

Consecuencias para el capital humano

El Dr. Alieto Guadagni, director del CEA de la Universidad de Belgrano, advirtió que “la falta de mecanismos de evaluación y la baja tasa de graduación comprometen la acumulación de capital humano altamente calificado. En el siglo XXI, el desarrollo no depende únicamente de recursos naturales, sino del conocimiento”.

El estudio también revela que, entre 2013 y 2023, el aumento en la graduación universitaria fue del **38% en Chile**, **36% en Brasil**, mientras que Argentina solo creció un **18%**. La eficacia de graduación en nuestro país es otro indicador alarmante: de cada 100 ingresantes en 2019, solo **23 se graduaron en 2023**, frente a **38 en Brasil** y **76 en Chile**.