El estallido de hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán ha desatado una intensa volatilidad en el mercado energético, marcando un hito crucial en la economía mundial.

En solo dos semanas desde el inicio de los ataques contra Irán, el mercado energético ha experimentado convulsiones sin precedentes. El crudo Brent, referencia internacional, ha visto un incremento del 42%, superando los 100 dólares por barril y acumulando un drástico ascenso desde los 72,48 dólares a fines de febrero hasta los 103,14 dólares esta semana.

Impacto del Estrecho de Ormuz en el Comercio Global

Este aumento en los precios refleja no solo la preocupación por el desabastecimiento, sino también la paralización del Estrecho de Ormuz, que normalmente facilita el paso del 20% del petróleo global. Desde el estallido de la guerra, Irán ha impuesto un bloqueo de facto que ha casi paralizado el tráfico de buques por esta arteria comercial vital.

Las Consecuencias para el Petróleo Estadounidense

El West Texas Intermediate (WTI), el indicador de referencia estadounidense, también ha registrado un aumento significativo, con un alza superior al 47%, alcanzando los 98,71 dólares. Esta situación ha llevado a la administración de Donald Trump a tomar medidas drásticas, que antes parecían impensables en el contexto de la guerra en Ucrania.

Medidas de Estados Unidos para Stabilizar el Mercado

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció recientemente una autorización temporal que permite a varios países la compra de petróleo ruso que permanece almacenado en el mar. Este movimiento busca aumentar la oferta a corto plazo y mitigar la crisis energética que afecta a los mercados mundiales.

“El presidente está tomando decisiones fuertes para mantener los precios bajo control y enfrentar la amenaza que representa el régimen iraní”, enfatizó Bessent, quien también aseguró que este aumento de precios es solo una “perturbación temporal” que beneficiará, a largo plazo, a la economía estadounidense.

Controversia en torno a las Políticas de Petróleo

A pesar de las intenciones, la medida ha suscitado críticas. Expertos advierten que esta licencia podría, de forma indirecta, beneficiar al Kremlin, proporcionando recursos al gobierno de Vladimir Putin en medio de su campaña militar en Europa. Desde el Tesoro, se aclaró que las transacciones permitidas no generarán «beneficios financieros significativos» para Rusia.

La Realidad del Mercado Energético Global

El enviado especial ruso a EE. UU., Kiril Dmítriev, comentó sobre las decisiones de Washington, señalando que “sin petróleo ruso, el mercado energético mundial no puede mantenerse estable”. La licencia emitida permite la venta de crudo hasta el 11 de abril, pero el tiempo se agota y el futuro de la tensión en Medio Oriente sigue siendo incierto.