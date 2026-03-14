Argentina Week atrae inversiones de US$ 16.150 millones, reporta el Gobierno

Argentina Atrapa Millonarias Inversiones en Nueva York

Durante el «Argentina Week», el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció inversiones por US$ 16.150 millones, lo que promete un impulso significativo a la economía del país.

Inversiones Estratégicas Anunciadas Mercado Libre lidera el camino con una inversión de US$ 3.400 millones para expandir su logística, lo que generará 1.900 nuevos empleos. Juan Martín de la Serna, presidente de la compañía en Argentina, destacó su compromiso con el desarrollo local, asegurando que la ampliación de infraestructura busca llegar de manera más eficiente a cada rincón del país. Por otro lado, Transportadora de Gas del Sur destinará US$ 3.000 millones en el proyecto de Vaca Muerta, enfocándose en la industrialización de líquidos de gas natural. Esta inversión será histórica, creando 4.000 puestos de trabajo directos y 15.000 indirectos, además de generar exportaciones por US$ 1.200 millones anuales. En el sector energético, Pampa Energía busca unirse al RIGI con un compromiso de US$ 4.500 millones para la exploración de petróleo no convencional, lo que permitirá la instalación de 100 nuevos pozos. Asimismo, First Quantum Minerals anunció inversiones de US$ 5.250 millones en el proyecto de cobre Taca-Taca en Salta, lo que generará 4.000 empleos directos durante la construcción y 2.000 adicionales en la operación.

El Mensaje de Manuel Adorni en el Evento

En la clausura del «Argentina Week», Manuel Adorni dirigió un mensaje a empresarios e inversores internacionales, enfatizando la importancia de las reformas económicas del gobierno.

El funcionario rechazó las críticas y desinformación que intentaron opacar el evento. «No nos desviarás de nuestro camino», afirmó, subrayando que Argentina vive un proceso de transformación que abre nuevas puertas para la inversión privada.

Adorni declaró: «La Argentina es un lugar ideal para invertir. Las oportunidades están a la vista y las reformas están en marcha», dirigiéndose a una audiencia compuesta por líderes empresariales y financieros.

Destacó sectores como energía, minería, agroindustria, servicios financieros, tecnología e industria del conocimiento como áreas con un potencial de crecimiento significativo en los próximos años, siempre que se consoliden los cambios estructurales impulsados por la administración actual.

El cierre del evento estuvo marcado por la búsqueda activa de inversiones que respalden el futuro económico del país.