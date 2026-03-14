Banco Central adquiere US$ 45 millones, pero reservas cierran en descenso

En un movimiento estratégico para fortalecer el mercado cambiario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió US$ 45 millones, marcando una nueva etapa en sus esfuerzos por estabilizar las reservas internacionales.

El Banco Central, bajo la dirección de Santiago Bausili, continúa su camino de adquisición de divisas en el mercado cambiario. En esta reciente operación, la entidad compró US$ 45 millones, aunque las reservas internacionales brutas experimentaron una ligera disminución, alcanzando los US$ 45.659 millones. Esto representa una caída de US$ 109 millones en comparación con la jornada anterior.

Durante las últimas 48 ruedas, el BCRA ha realizado compras totales que ascienden a US$ 3.298 millones en lo que va del año, incluyendo US$ 586 millones hasta ahora en marzo. Este accionar tiene como objetivo estabilizar la economía en un contexto de desafíos cambiarios.

Mejoras en las Reservas de marzo

Hasta la fecha, las reservas han crecido en US$ 99 millones en marzo, sumando un aumento acumulado de US$ 4.494 millones en el año. Esta tendencia positiva refleja un esfuerzo renovado del BCRA por salvaguardar la estabilidad económica del país.

Nueva Estrategia de Bandas Cambiarias y Compras de Divisas

Desde principios de año, el BCRA ha implementado un nuevo esquema de bandas cambiarias, ajustándose según los últimos datos de inflación proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La compra de divisas busca fortalecer las reservas de moneda extranjera y ofrecer una mayor seguridad económica.

Las proyecciones oficiales sugieren que las compras de divisas por parte del BCRA podrían oscilar entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones durante 2026, dependiendo de la evolución de la economía y su proceso de remonetización. Adicionalmente, el BCRA controla el volumen de dólares adquiridos para que no excedan el 5% del total operado, evitando distorsiones en el mercado.

Estado del Dólar en el Mercado

En la jornada del viernes 13 de marzo, el dólar oficial se posicionó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). Por otro lado, el dólar mayorista cerró en $1.400, mientras que el dólar Blue alcanzó los $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Resultados de la Licitación de Bonos en Dólares

La Secretaría de Finanzas, liderada por Federico Furiase, llevó a cabo una exitosa licitación el 12 de marzo, adjudicando $10,42 billones frente a ofertas por $12,89 billones, lo que resulta en un rollover del 108,09% sobre los vencimientos del día.

En el ámbito de los bonos en dólares, el Gobierno logró colocar US$ 150 millones con vencimiento en octubre de 2027, a una tasa de 5,59% anual real, ampliando así su cartera de financiamiento.