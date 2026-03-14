El Riesgo País sube a 584 puntos en un día de tensión global

El indicador de Riesgo País se disparó a 584 puntos, reflejando la preocupación por la estabilidad económica en medio de un contexto global complicado.

El Riesgo País de Argentina cerró esta semana con un notable incremento, alcanzando los 584 puntos básicos, según los últimos datos de Rava Bursátil. Este aumento marca un deterioro en la confianza de los inversores, evidenciando la desvalorización de los títulos públicos argentinos en el escenario internacional, en un entorno donde los mercados globlales continúan mostrando signos de inestabilidad.

¿Cómo se Comportó el Riesgo País Hoy?

Al finalizar las operaciones del viernes 13 de marzo de 2026, el Riesgo País se situó en 584 unidades. Durante la jornada, el índice fluctuó entre un máximo de 584 y un mínimo de 566, reflejando la agitación en el mercado. Este aumento está vinculado a la caída en el valor de los bonos Globales y Bonares, que operaron en negativo, mientras los inversores se refugiaron en activos menos riesgosos.

La Dinámica del Riesgo País Durante la Semana

La semana estuvo marcada por una creciente volatilidad en el indicador. El lunes 9 de marzo, el índice alcanzó un pico de 603 puntos en medio de un desplome global. Sin embargo, el miércoles 11 de marzo experimentó una leve recuperación, descendiendo a 552 puntos gracias a compras estratégicas. A pesar de esta breve mejora, la tendencia positiva no se sostuvo y la presión volvió a hacerse sentir.

Un Viernes de Tensión en los Mercados

En un giro negativo, el jueves 12 de marzo vio al índice rebotar a 568 puntos para cerrar en 584 puntos el día siguiente, reflejando una disminución en la confianza a corto plazo. Análisis de la prensa financiera, como Ámbito Financiero, indicaron que «el riesgo país ronda los 580 puntos» mientras que las acciones argentinas en Wall Street sufrieron caídas de hasta el 7,3%.

Impacto en las Condiciones de Financiamiento del País

El análisis semanal muestra una clara desmejora en las condiciones de financiamiento para Argentina. Aunque el índice se alejó de los máximos de 600 puntos, la resistencia a caer por debajo de 550 puntos sigue siendo una preocupación entre los analistas. Según Rava Bursátil, a pesar de las medidas de intervención y datos fiscales optimistas, los factores externos son los principales responsables de las variaciones en el spread soberano durante este periodo de 2026.