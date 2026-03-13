Conflicto en Medio Oriente: el cierre del Estrecho de Ormuz podría elevar los precios agrícolas globales

La intensificación de las tensiones en Medio Oriente genera inquietudes en los mercados internacionales, especialmente en el sector agrícola. Un reconocido economista advierte sobre los efectos potenciales en la producción y los costos de los insumos críticos.

La escalada del conflicto en Medio Oriente ha dejado a los analistas revisando sus pronósticos sobre el impacto en el comercio global, y el sector agrario no es una excepción. Matías Contardi, economista de la Bolsa de Comercio de Rosario, subraya que una posible interrupción en el Estrecho de Ormuz podría afectar significativamente los costos de producción agrícola a nivel mundial.

El papel fundamental del Estrecho de Ormuz

En una reciente entrevista con Canal E, Contardi enfatizó que la preocupación excede el ámbito del petróleo. Este estrecho no solo es vital para el crudo, sino que también es una arteria esencial para el gas natural licuado (GNL) y los fertilizantes utilizados en la agricultura. «Alrededor del 25% del gas natural y un tercio de los fertilizantes transitan por esta vía», expresó el economista.

Relación entre gas, fertilizantes y producción agrícola

La asociación entre el gas natural y la agricultura es directa. Dicho gas es un ingrediente clave para la producción de fertilizantes nitrogenados, como la urea, fundamental para cultivos de gran importancia como el maíz y el trigo. Contardi advierte que cualquier alteración en el comercio internacional se traduciría en un aumento rápido de los costos en el sector agropecuario. «Si aumentan los costos, los márgenes se reducirán y eso podría llevar a una disminución en la siembra y la producción», explicó.

Mercados en alerta y reacciones de precios

Aunque el impacto directo en la producción aún no es perceptible, las fluctuaciones en el mercado se están empezando a manifestar. «El ciclo agrícola tiene sus propias dinámicas: sembramos y la cosecha ocurre seis meses después, por lo que los resultados se verán más adelante», comentó Contardi. Sin embargo, los recientes aumentos en los precios de los granos en Chicago reflejan un anticipado ajuste a las condiciones del mercado.

Argentina, que no es autosuficiente en la producción de urea y depende de importaciones para satisfacer su demanda, también podría enfrentar desafíos. «Ya estamos percibiendo cierta cautela entre los productores y comerciantes sobre la disponibilidad de insumos», concluyó el economista, resaltando la incertidumbre en las existencias de fertilizantes y la llegada de barcos al puerto.