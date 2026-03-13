Dólar blue cae este viernes 13 de marzo y el Banco Central vuelve a adquirir dólares

La jornada del viernes trajo novedades en el mercado cambiario argentino, con el dólar blue experimentando una caída en su valor. Este descenso se produce en medio de la intervención del Banco Central, que continúa comprando divisas para regular el mercado.

El dólar blue cerró hoy a $1415 para la venta y $1395 para la compra, lo que refleja una baja del 0,35% en comparación con el cierre de la jornada anterior. Esta tendencia indica un leve ajuste en el valor de la divisa paralela.

Detalles del Dólar Blue

Con el nuevo cierre, el dólar blue se establece como una opción menos costosa en el mercado informal. Este tipo de cambio ha demostrado cierta volatilidad en los últimos días, pero la intervención del Banco Central ha influido en su comportamiento.

Dólar MEP y su Evolución

El dólar MEP se comercializa a $1419,44, lo que marca una subida del 0,30% respecto al día anterior. Este tipo de cambio refleja el interés en los instrumentos financieros, aunque aún se encuentra por debajo de otras opciones de cambio.

El Contador de Liquidación (CCL)

En cuanto al dólar Contado con Liquidación, su valor se encuentra en $1467,97, mostrando un aumento del 0,70% en esta rueda. Este mecanismo se vuelve cada vez más utilizado por aquellos que buscan diversificar sus inversiones en moneda extranjera.

Mercado Cripto

El dólar Cripto se cotizó alrededor de $1440,04, con un leve incremento del 0,02%. Este precio refleja la dinámica fluctuante del mercado de criptomonedas, que se ha vuelto un espacio de interés para muchos inversores.

Otras Modalidades de Dólar

El dólar tarjeta, que incluye impuestos al tipo de cambio oficial, alcanzó los $1846 con un aumento del 0,35%. Esto lo convierte en una opción notable para quienes realizan compras en el exterior.

Dólar Oficial: ¿Cómo se Encuentra?

En el ámbito oficial, el dólar minorista se posiciona en un promedio de $1420, mientras que el dólar mayorista se establece en $1402 por unidad. Estos valores son esenciales para quienes operan a nivel local y buscan estabilidad en su cambio.

Informe del Banco Central

En cuanto a sus operaciones, el Banco Central adquirió 45 millones de dólares en la jornada. Sin embargo, las reservas internacionales también se vieron afectadas, disminuyendo en 109 millones de dólares y cerrando en 45.659 millones de dólares.