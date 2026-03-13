El Centro de Promoción Laboral sigue entregando indumentaria a diversos espacios

Un nuevo seminario enfocado en la confección de toallitas sustentables ha comenzado en el barrio Divina Providencia, promoviendo no solo la capacitación, sino también la conciencia ambiental entre las participantes.

Inicio Prometedor en el Centro de Promoción Laboral

La mañana de este viernes marcó el inicio del emocionante curso en el Centro de Promoción Laboral (CPL), donde 40 mujeres se han inscripto para aprender sobre la confección de productos de higiene femenina sostenibles. Este taller, que se desarrollará durante la próxima semana, se enmarca en la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y se llevará a cabo de 10 a 12 horas.

Impulso desde la Comunidad

Leila Bayón, directora del CPL, destacó que la necesidad de este curso surgió a partir de las solicitudes de las propias participantes. «Comenzamos hoy y esperamos que la iniciativa pueda expandirse aún más», agregó Bayón, informando sobre la creciente demanda de consciencia sobre el uso de toallitas íntimas sustentables desde distintas áreas de la comunidad.

Calendario de Actividades Futuras

Además de las toallitas, Bayón explicó que el cronograma de actividades incluye varias entregas de productos en diferentes fechas clave, comenzando con las bolsitas sublimadas con carita de conejo que se realizarán del 6 al 10 de abril, seguidas por la confección de escarapelas para actos patrios en mayo. Para junio, se programan brazaletes para ceremonias de la promesa a la bandera y, en septiembre, se confeccionarán pecheras para docentes.

Contribuyendo al Bienestar Social

Este esfuerzo no solo beneficia a las participantes en términos de capacitación, sino que también refuerza el compromiso del CPL con diversas instituciones. Bayón mencionó que las pecheras para docentes son una forma de apoyo a quienes carecen de guardapolvos, mostrando así un enfoque colaborativo en la comunidad.

Experiencias que Inspiran

Elizabeth Caro, una de las participantes del curso, compartió su entusiasmo por el proyecto: «Es muy interesante aprender sobre reciclado y su impacto positivo en el medio ambiente. Además, me siento orgullosa de confeccionar productos que beneficiarán a las adultas mayores».