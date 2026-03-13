Luis Caputo alerta sobre la inflación de febrero y proyecta que podría bajar a cero en septiembre u octubre

El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió sus reflexiones sobre el reciente índice de inflación, que alcanzó el 2,9% en febrero, destacando las preocupaciones y las estrategias del Gobierno.

En una entrevista reciente, Caputo afirmó que el Gobierno ya esperaba la cifra publicada por el Indec, y aunque admitió que los datos son preocupantes, enfatizó que están tomando medidas al respecto.

Impacto de la Inflación en la Economía Argentina

Durante la conversación, Caputo destacó el impacto de los aumentos en el precio de la carne y las tarifas en el índice inflacionario, señalando que estos incrementos son motivo de preocupación, pero también el punto de enfoque del Gobierno. «Estamos dedicados a controlar la situación», aseguró.

Estrategias para Controlar la Inflación

El ministro reiteró que la política monetaria implementada por el Banco Central busca reducir la inflación a niveles más sostenibles. En una reciente licitación, el Ministerio de Economía logró refinanciar más del 100% de sus vencimientos, generando aproximadamente 150 millones de dólares a través de nuevas emisiones de bonos en moneda extranjera.

Evaluación del Contexto Económico

Caputo analizó la cantidad de pesos en circulación, afirmando que está controlada y que su crecimiento está por debajo del alza de precios. «Esto conducirá a una tasa de inflación más baja en el futuro», comentó. Además, mencionó que el país está en camino a reducir el déficit fiscal, lo que también debería influir positivamente en los niveles de inflación.

Consecuencias del Entorno Político

El ministro atribuyó parte de la situación inflacionaria a presiones externas derivadas de «ataques políticos» ocurridos el año pasado. Según sus palabras, estos eventos generaron inestabilidad en la demanda de la moneda local, lo que, a su vez, provocó un aumento generalizado de precios.

Expectativas Futuras y Desafíos

Al ser consultado sobre la posibilidad de alcanzar una inflación cero, Caputo se mostró optimista pero cauteloso: «Podría ser posible en agosto, pero lo importante es que si no ocurre entonces, será en septiembre o octubre».

Un Contexto Global Desafiante

Caputo también reconoció las dificultades impuestas por un «shock externo brutal» causado por la situación geopolítica actual, aunque subrayó que el orden macroeconómico está ayudando a mitigar los efectos negativos.

Situación de la Población y Futuro Económico

A pesar de la mejora en algunos indicadores económicos, el ministro fue franco sobre la realidad de muchas familias argentinas. «Sabemos que muchas personas están pasando por momentos difíciles», reconoció, enfatizando la importancia de la cooperación entre el Gobierno y la ciudadanía en el proceso de recuperación económica.