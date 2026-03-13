Visa y Santander lanzan prueba de agentes de IA para hacer compras por ti

Un hito en la tecnología financiera: Visa y Santander han llevado a cabo exitosas pruebas de pagos gestionados por inteligencia artificial, marcando el inicio de una nueva era en las transacciones comerciales.

Visa y Santander han finalizado un pionero piloto de pagos donde la inteligencia artificial (IA) gestiona compras reales, estableciendo un modelo seguro y transparente. Este proyecto se desarrolló en Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay.

Mediante la plataforma Visa Intelligent Commerce (VIC), se habilitó a agentes de IA para realizar transacciones, como la compra de libros y la adquisición de bombones en Brasil. Todo esto bajo estrictos parámetros de seguridad y autorización del usuario.

Innovación mediante Visa Intelligent Commerce

La tecnología utilizada en VIC integra la infraestructura de pagos de Visa con sistemas de IA, permitiendo a los usuarios interactuar de manera eficiente en sus compras. Esta iniciativa tiene como objetivo adaptarse a las necesidades actuales de los consumidores, quienes han mostrado un interés creciente por la incorporación de la inteligencia artificial en sus hábitos de compra.

Datos de Visa indican que aproximadamente el 70% de los consumidores latinoamericanos han iniciado el uso de IA en sus procesos de adquisición. Este piloto no solo busca consolidar dicha tendencia, sino también brindar un modelo versátil que pueda ser replicado en diversos sectores del comercio electrónico.

Explorando Nuevos Horizontes en Europa

En el viejo continente, Banco Santander y Mastercard también han dado pasos significativos al realizar el primer pago completamente ejecutado por un agente de IA. Esta transacción, procesada en tiempo real, fue impulsada por la infraestructura de pagar a través de Mastercard Agent Pay.

El actual desarrollo se encuentra en fase piloto, con miras a asegurar la operatividad técnica para ofrecer pagos integrales basados en IA en el futuro cercano.

El Futuro de la IA en el Sector Financiero

Esta iniciativa se inserta dentro de una estrategia más amplia de Santander, que planea generar 1.000 millones de euros adicionales en valor comercial en los próximos dos años mediante inversiones en inteligencia artificial y datos. Este enfoque busca optimizar ingresos y minimizar costos.

Con un ambicioso objetivo de elevar su base de clientes de 180 millones a más de 210 millones para fines de 2028, el banco prevé alcanzar beneficios que superen los 20.000 millones de euros en ese año. En su operación diaria, la IA ya tiene un papel significativo:

Más del 40% de las interacciones en los centros de contacto son gestionadas por copilotos de IA, y en España, la Speech Analytics procesa 10 millones de llamadas anualmente, liberando más de 100.000 horas al año para tareas más estratégicas.

Capacitación y formación en inteligencia artificial

En agosto pasado, Santander hizo un acuerdo con OpenAI para introducir ChatGPT Enterprise a un grupo inicial de 15.000 empleados, como parte de su intención de transformarse en un banco nativo de IA. Este año, lanzará además un plan de formación obligatoria en IA para todos sus colaboradores a nivel global.