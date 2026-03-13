Luis Caputo: “La inflación nos preocupa y nos ocupa”

En una reciente entrevista tras el evento "Argentina Week" en Nueva York, el ministro de Economía, Luis Caputo, aborda la inflación y los avances económicos del país.

En el marco del «Argentina Week», Luis Caputo, ministro de Economía, conversó sobre los desafíos económicos del país y el impacto del evento en la proyección internacional de Argentina.

La inflación y sus desafíos

Caputo inició su intervención comentando el reciente aumento de la inflación, que alcanzó el 2,9% mensual, un número superior a las previsiones del mercado. Afirmó: “Esperábamos este dato. La subida en el precio de la carne y en las tarifas ha afectado la economía”.

El ministro atribuyó el incremento inflacionario a una serie de factores, destacando que “el proceso de desinflación se ralentizó debido a ataques políticos que generaron una gran incertidumbre”. Recordó que en mayo, la inflación había caído al 1,5% mensual.

El contexto macroeconómico

Caputo subrayó que a pesar de los retos, Argentina goza de una estabilidad macroeconómica que le permite resistir shocks externos. “Cualquier otro país en la situación actual habría sucumbido, pero nosotros hemos logrado mantener el rumbo”, explicó.

Mirando hacia el futuro

Al ser preguntado sobre la estanflación, el ministro desestimó esta idea y enfatizó en la recuperación económica que se está observando. “Aunque la situación ha mejorado, hay muchas personas que aún enfrentan dificultades. Necesitamos acelerar la recuperación para beneficiar a todos”, resaltó.

En este sentido, Caputo destacó la importancia de la colaboración entre el Gobierno, las provincias y los ciudadanos. “Todos estamos trabajando juntos para sacar al país adelante”.

Iniciativas para el crecimiento

El ministro también mencionó iniciativas como la reforma laboral y la Ley de Inocencia Fiscal, las cuales están diseñadas para fomentar el crecimiento económico. “Nuestro objetivo es lograr mayor formalización de la economía, lo que a su vez aumentará la recaudación”, añadió.

Sobre una posible reforma impositiva, Caputo indicó que hay planes, aunque aseguró que no será tan inmediata como las reformas laborales. Afirmó: “Podemos reducir impuestos siempre que el superávit lo permita”.

Repercusiones del «Argentina Week»

Caputo también se refirió al impacto del «Argentina Week» en la imagen internacional del país. Destacó que “el evento ha demostrado que Argentina está volviendo a captar la atención global gracias a un cambio en nuestras políticas”.

Además, hizo hincapié en la participación activa de varios gobernadores en el evento, lo cual asegura a los inversores que el país se encuentra en un camino positivo. “Lo que hemos visto esta semana es un clima de inversión excepcional”, finalizó.